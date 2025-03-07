الجمعة 07 مارس 2025
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رياضة

تذكرتي تعلن طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

الدوري المصري، أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، المحدد لها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن المرحلة الثانية من المسابقة 

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة، ضمن منافسات الدوري الممتاز الثلاثاء المقبل. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للاهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات 48 ساعة، حيث يستأنف الأهلي تدريباته غدا السبت استعدادا للقمة 130.

 

جدول مباريات الأهلي في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري 

وحددت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتي نهاية النسخة الحالية.

وجاءت مباريات الأهلي علي النحو التالي:

 

الأهلي والزمالك الثلاثاء ١١ مارس  ٩.٣٠ مساء

الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء

الأهلي وبتروجيت  الأربعاء ٣٠ أبريل ٧ مساء

الأهلي وحرس الحدود الأحد ٤ مايو ٧ مساء

الأهلي والمصري الخميس ٨ مايو ٩ مساء

الأهلي وسيراميكا الثلاثاء ١٣ مايو  ٤ مساء

الأهلي والبنك الأهلي السبت ١٧ مايو ٧ مساء

الأهلي وفاركو ٢٨ مايو التوقيت يحدد لاحقًا

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