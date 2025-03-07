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رياضة

اتحاد الكرة يوافق على طلب غزل المحلة بالوقوف دقيقة حداد على روح رئيس الصيد

غزل المحلة،فيتو
غزل المحلة،فيتو

وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على الطلب المقدم من مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بالوقوف دقيقة حداد قبل مباراة الغد أمام فاركو على روح الراحل محمد السبكي  رئيس نادي الصيد بالمحلة.

وتوفي، محمد السبكي  رئيس مجلس إدارة نادي الصيد بالمحلة الكبري، يوم الثلاثاء الماضي بع معاناه مع المرض. 

وكان يعاني الراحل محمد السبكي رئيس نادي صيد المحلة من مرض السرطان. 

موعد مباراة غزل المحلة وفاركو 

ومن المقرر أن يواجه فريق غزل المحلة نظيره فاركو غدا السبت ضمن منافسات الدور الـ 16 من بطولة كأس مصر في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء. 

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الاتحاد المصري لكرة القدم غزل المحلة محمد السبكى نادي الصيد بالمحلة فاركو

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