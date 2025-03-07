الجمعة 07 مارس 2025
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رياضة

صدمة في بيراميدز بسبب إصابة نجمه الدولي

فريق بيراميدز، فيتو
فريق بيراميدز، فيتو

خضع محمد حمدي، الظهير الأيسر الدولي لنادي بيراميدز لأشعة وفحوصات طبية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري المصري.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن الأشعة التي خضع لها محمد حمدي أثبتت إصابته بجزع في الرباط الصليبي الأمامي مع وجود ارتشاح في الركبة.

المنيري كشف عن أن محمد حمدي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مدته 3 أسابيع قبل العودة والمشاركة مجددا مع الفريق في مباريات المرحلة المقبلة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب غدا السبت 8 مارس 2025 الساعة التاسعة والنصف مساء بدور الـ ١٦ بكأس مصر.

 

ويعاني فريق نادي بيراميدز من إصابة عدد من لاعبيه على النحو التالي:

أحمد سامي.. يعاني من مزق في الضامة ويحتاج لأسبوع من أجل العودة

رمضان صبحي.. يعاني من شد في العضلة الأمامية ويحتاج لعدة أيام ليكون جاهزا 

محمود مرعي.. يعاني من شد في العضلة الخلفية ويحتاج لعدة أيام قبل العودة 

وليد الكرتي.. يعاني من آلام في جدار البطن ويحتاج لأسبوعين قبل العودة للملعب


ويفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود لاعب الوسط أحمد عاطف قطة في أولى مباريات مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز، بسبب تراكم الإنذارات.

وتأهل بيراميدز لمرحلة حسم لقب الدوري في صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد ٤٢ نقطة.

وحصل قطة على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة سيراميكا كليوباترا بالجولة الأخيرة من الدور الأول ليغيب عن أولى مواجهات حسم الدوري المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة.
 

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بيراميدز محمد حمدي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري

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