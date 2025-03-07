إمام عاشور على رأس هدافي الأهلي قبل القمة 130 وجراديشار الأكثر صناعة للفرص

الدوري المصري، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نارية أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك المقرر لها على ملعب القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز الثلاثاء المقبل.

وقبل القمة 130، يأتي إمام عاشور على رأس قائمة هدافي النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز حتى الآن برصيد 9 أهداف.

وتأتي قائمة هدافي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز مكونة من:

هدافو الأهلي في الدوري الممتاز حتى الآن



1- إمام عاشور 9 أهداف

2- نيتس جراديشار 4 أهداف

3- حسين الشحات 3 أهداف

4- أشرف بن شرقي هدفين

5-طاهر محمد طاهر هدفين

بينما يأتي جراديشار الوافد إلى صفوف في الانتقالات الشتوية الماضية كأكثر لاعب صناعة للأهداف للفريق في بطولة الدوري حتى الآن بعدما تمكن من تقديم 4 تمريرات حاسمة.



أكثر لاعبي الأهلي صناعة للأهداف في الدوري الممتاز حتى الآن

1- جراديشار 4 أهداف

2- إمام عاشور 4 أهداف

3-حسين الشحات 3 أهداف

4- محمد عبد الله هدفين

5- عمر كمال هدفين

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا السبت، استعدادا لمواجهة الزمالك المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات 48 ساعة حيث يستأنف الأهلي تدريباته غدا السبت استعدادا للقمة 130.

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