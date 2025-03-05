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رياضة

بيراميدز بالصدارة، ترتيب فرق الدوري بعد انتهاء مباريات المرحلة الأولى

بيراميدز
بيراميدز

ترتيب الدوري المصري، أنهى بيراميدز المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز متصدرا جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوزه علي سيراميكا كليوباترا 2-1 بالجولة الـ 17.

وحافظ بيراميدز 42 نقطة على صدارة جدول الدوري المصري بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة برصيد 39 نقطة بعد ختام المرحلة الأولى للبطولة.

 

ترتيب الدوري المصري بعد المرحلة الأولي 

1 بيراميدز 42 نقطة
2 الأهلي 39 نقطة
3 الزمالك 32 نقطة
4 المصري البورسعيدي 30 نقطة
5 البنك الأهلي 29 نقطة
6 سيراميكا كليوباترا 24 نقطة
7 فاركو 23 نقطة
8 بتروجيت 22 نقطة
9 حرس الحدود 22 نقطة
10 زد اف سي 21 نقطة
11 طلائع الجيش 21 نقطة
12 سموحة 20 نقطة
13 الاتحاد السكندري 18 نقطة
14 الجونة 17 نقطة
15 غزل المحلة 17 نقطة
16 الإسماعيلي 14 نقطة
17 إنبي 12 نقطة
18 مودرن سبورت 9 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري المصري 

 

نتائج مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري 

المصري 4-2 مودرن سبورت 

البنك الأهلي 2-1 حرس الحدود  

 فاركو 0-0 الجونة  

الاتحاد السكندري 0-1 سموحة  

 إنبي 0-3 الزمالك  

 زد 2-2 الإسماعيلي  

الأهلي 2-0 طلائع الجيش 

 بتروجت 2-1 غزل المحلة 

بيراميدز 2-1 سيراميكا كليوباترا 

وعلي صعيد متصل حافظ النادي الأهلي علي سجله خاليا من الخسارة في المرحلة الأولي لبطولة الدوري المصري بنظامه الاستثنائي هذا الموسم.

ويعد الأهلي هو الفريق الوحيد الذي لم يتلقي أي خسارة في بطولة الدوري المصري هذا الموسم بعدما خاض 17 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 11 مباراة والتعادل في 6 مواجهات.

 

وحقق الأهلي الفوز علي طلائع الجيش 2-0 مساء اليوم الأربعاء في ختام مبارياته بالمرحلة الأولي لبطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

 

وسجل نيتس جراديشار هدف النادي الأهلي الأول في شباك نظيره طلائع الجيش، في الدقيقة 46 من  المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة ثم أضاف مروان عطية هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 90 + 7 من ضربة جزاء  ليرفع الأحمر رصيده للنقطة 39 في المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر برصيد 42 نقطة.

نظام الدوري الممتاز


ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.


ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

 

 

 

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