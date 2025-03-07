الجمعة 07 مارس 2025
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رياضة

تشكيل الأهلي الأقرب لخوض القمة 130 أمام الزمالك

جراديشار
جراديشار

الدوري المصري، تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز الثلاثاء المقبل.  

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة القمة أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - رامي ربيعة - كريم الدبيس

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد رضا

الهجوم: جراديشار وحسين الشحات ووسام أبو علي

 أصبح هناك 3 لاعبين من الأهلي مهددين بالغياب عن مباراة بيراميدز في الدوري حال الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة القمة امام الزمالك والمقرر لها الثلاثاء القادم.

وتضم قائمة المهددين بالإيقاف كل من؛ مروان عطية وأحمد رضا وكريم نيدفيد وذلك حال حصول أحدهم على الكارت الأصفر أمام الزمالك.

يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إقامة معسكر مغلق للفريق بداية من بعد غد الأحد وحتى موعد مباراة الزمالك المقرر لها الثلاثاء المقبل في الدوري المصري، حيث يميل كولر إلى إقامة معسكر قبل القمة بـ48 ساعة بدلًا من دخول معسكر قبل المباراة بـ24 ساعة فقط كما هو فى المعتاد.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا السبت، استعدادا لمواجهة الزمالك المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

 

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 

 وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات 48 ساعة حيث يستأنف الأهلي تدريباته غدا السبت استعدادا للقمة 130.

جدول مباريات الأهلي في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري 

وحددت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتي نهاية النسخة الحالية.

وجاءت مباريات الأهلي علي النحو التالي:

الأهلي والزمالك الثلاثاء ١١ مارس  ٩.٣٠ مساء

الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء

الأهلي وبتروجيت  الأربعاء ٣٠ أبريل ٧ مساء

الأهلي وحرس الحدود الأحد ٤ مايو ٧ مساء

الأهلي والمصري الخميس ٨ مايو ٩ مساء

الأهلي وسيراميكا الثلاثاء ١٣ مايو  ٤ مساء

الأهلي والبنك الأهلي السبت ١٧ مايو ٧ مساء

الأهلي وفاركو ٢٨ مايو التوقيت يحدد لاحقًا

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