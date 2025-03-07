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أوضاع مستشفى الأهلي قبل القمة الـ 130.. الإصابات تؤرق كولر.. صدمة أفشة.. تجهيز ياسر إبراهيم.. التونسي "معلول".. وهذا الموقف النهائي لـ جراديشار

علي معلول، فيتو
علي معلول، فيتو

الدوري المصري، تترقب جماهير الكرة المصرية إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في استاد  القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز الثلاثاء المقبل.

وتستعرض فيتو فى السطور التالية الموقف النهايى لقائمة المصابين فى الأهلي وموقفهم من التواجد تحت تصرف الجهاز الفني فى مباراة الزمالك فى الكلاسيكو المرتقب.

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن الجهاز الفني سيكون بإمكانه استعادة خدمات مدافع الفريق ياسر إبراهيم فى مباراة القمة أمام الزمالك يوم الثلاثاء المقبل.

أضاف المصدر: ياسر إبراهيم تعافى من الإصابة فى العضلة الخلفية، وأصبح جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني فى مباراة القمة بعد مشاركته فى أكثر من مران جماعي مع الفريق.

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم

كما قال مصدر داخل النادي الأهلي إن الجهاز الفني تلقى صدمة جديدة بسبب عدم جاهزية محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم للمباراة، وإن نجم الفريق لن يلحق بمباراة القمة أمام الزمالك يوم الثلاثاء المقبل بسبب عدم جاهزيته.

ويعاني أفشة من الإصابة فى عضلة السمانة، حيث اقترب اللاعب من المشاركة بشكل تدريجي فى التدريبات الجماعية ولكنه لن يكون لائقا فنيا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني فى القمة الـ 130.

موقف جراديشار من قيادة هجوم الأهلي فى القمة 130

كما قال مصدر داخل الأهلي إن جراديشار مهاجم الفريق سيكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني فى مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك بعد تعافيه من الإجهاد العضلي الذى تعرض له مؤخرًا بسبب توالي المباريات.

وأوضح المصدر أيضا أن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق سيواصل الغياب عن الفريق فى مباراة القمة أمام الزمالك بسبب عدم جاهزيته الفنية والطبية، حيث يواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

جراديشار
جراديشار

هل يلحق معلول بالقمة 130؟

وشدد المصدر أيضا على أن التونسي على معلول لن يلحق بمباراة القمة بسبب عدم جاهزيته من الاصابة فى العضلة الخلفية، حيث يواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي وقطع التونسي شوطا كبيرا فى برنامجه للتعافي من الإصابة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا السبت استعداداته لمواجهة الزمالك المرتقبة  فى إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات 48 ساعة ليستأنف الأهلي تدريباته غدا السبت استعدادا للقمة 130.

جدول مباريات الأهلي في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري 

وحددت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتي نهاية النسخة الحالية.

وجاءت مباريات الأهلي على النحو التالي:

الأهلي والزمالك الثلاثاء ١١ مارس  ٩.٣٠ مساء.

الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء.

الأهلي وبتروجيت  الأربعاء ٣٠ أبريل ٧ مساء.

الأهلي وحرس الحدود الأحد ٤ مايو ٧ مساء.

الأهلي والمصري الخميس ٨ مايو ٩ مساء.

الأهلي وسيراميكا الثلاثاء ١٣ مايو  ٤ مساء.

الأهلي والبنك الأهلي السبت ١٧ مايو ٧ مساء.

الأهلي وفاركو ٢٨ مايو التوقيت يحدد لاحقًا.

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