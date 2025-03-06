الجمعة 07 مارس 2025
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خارج الحدود

ترامب: أجرينا محادثات مع حركة حماس

ترامب
ترامب

أقر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم، أن الولايات المتحدة أجرت مناقشات مع حماس وستساعد إسرائيل، وفق قوله

ترامب يؤكد أجراء مباحثات مع حماس

وأضاف ترامب فى تصريحاته التى أكد فيها اجراء مناقشات مع حماس، أن "قصص الرهائن الذين التقيتهم بعد عودتهم من غزة غير قابلة للتصديق. الرهائن بغزة في وضع سيئ للغاية".

فى ذات السياق نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مسؤولين أمريكيين قولهم، أن إسرائيل غاضبة من محادثات واشنطن وحماس.

كشف تفاصيل سفر بعثة ترامب إلى قطر للقاء حماس

وكشفوا، أن ممثلي الرئيس دونالد ترامب سافروا إلى الدوحة ولم يبلغوا إسرائيل بالمحادثات مع حماس، وجاء إخفاء المحادثات عن تل أبيب جاء بعد إفشالها جولة كانت مقررة الأسبوع الماضي.

ولفتت الصحيفة، إلى أن بعثة واشنطن التي زارت الدوحة الأسبوع الماضي خططت للقاء مسؤول رفيع بحماس.

كما تواصلت حكومة بنيامين نتنياهو، مع البيت الأبيض وأعربت عن غضبها من الاجتماع ومضمونه، مبينة أن قرار تفاوض واشنطن مع حماس جاء بعد معلومات عن استعداد إسرائيل لعملية بغزة.

وكشفت الصحيفة، أن قرار واشنطن قطع الطريق أمام شن بنيامين نتنياهو عملية، ثم جاء تحذير ستيف ويتكوف من ذلك.

ولفتت المصادر، أن تركيز فريق ترامب على رهائننا رسالة لنتنياهو بأن الحل العسكري يهدد حياتهم..

وقالت الصحيفة، أن إسرائيل سربت عمدا المعلومات عن اللقاء مع حماس لإفشاله.

 

 

 

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