الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مبعوث ترامب: أي إجراء من إسرائيل ضد حماس سيكون بدعم من إدارتنا

ويتكوف
ويتكوف

قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط: آن الأوان لحماس لتتصرف بطريقة مسؤولة وهذا ما لا تفعله.

ويتكوف: ترامب أكد مرارا أن الوضع في ما يخص المحتجزين لم يعد مقبولا

وأضاف ويتكوف:"الرئيس دونالد ترامب أكد مرارا أن الوضع في ما يخص المحتجزين لم يعد مقبولا".

وزعم ويتكوف: "نشعر بأن حماس لم تكن صريحة معنا وحان الوقت لأن تكون صريحة، ولدى حماس فرصة لاتخاذ القرار الصائب وهي لن تكون جزءا من حكم غزة".

txt

بحثًا عن بديل، مقربون من ترامب يعقدون محادثات سرية مع معارضي زيلينسكي

وأكد ويتكوف أن أي نقاشات مع حماس يجريها المبعوث الخاص لشؤون الأسرى وهو مفوض للقيام بذلك، وحياة كل المحتجزين في غزة مهمة للرئيس ترامب.


وقال ويتكوف: لا نهتم كثيرا لتسمية المرحلة الثانية أو تمديد الأولى فما نركز عليه هو التوصل لحل واستعادة المحتجزين، وإدارة الرئيس ترامب هدفها إطلاق سراح جميع المحتجزين من غزة.

وتابع: أي إجراء ضد حماس سيكون من إسرائيل وسيكون بدعم من إدارتنا، ونرغب في حل الأمور عبر الحوار وإن لم ننجح فالبديل لن يكون جيدا لحماس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب حماس غزة

مواد متعلقة

الدوري الأوروبي، رينجرز يتقدم على فنربخشة 2-1 في الشوط الأول

بحثًا عن بديل، مقربون من ترامب يعقدون محادثات سرية مع معارضي زيلينسكي
ads

الأكثر قراءة

مبعوث ترامب يشيد بخطة مصر لإعادة إعمار غزة

السودان يقيم دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، تفاصيل اتهام تنفيه أبو ظبي

الدوري الأوروبي، رينجرز يتقدم على فنربخشة 2-1 في الشوط الأول

الاتحاد السكندري يفاجئ طلعت يوسف بهذا القرار

أرقام فيدي فالفيردي في 300 مباراة بقميص ريال مدريد (إنفوجراف)

مصرع سيدة ضربتها صاعقة كهربائية بسبب البرق أثناء هطول الأمطار بالغربية

بعد رفض اتحاد الكرة تأجيل مباراة مودرن، هل ينسحب الزمالك من كأس مصر؟

أيهما أفضل للمرأة صلاة التراويح في المسجد أم في منزلها؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

منوعات

المزيد

بسبب الخلاف على ترقية، موظفة تسمم زميلتها

غزو النوتريا، أمريكا تدعو مواطنيها إلى قتل أحد القوارض

أمطار غزيرة وثلوج في القاهرة والجيزة والشمسيات البلاستيكية سلاح المصريين لمواجهة المياه (صور)

معمرة يابانية تدخل موسوعة "جينيس" كأكبر حلاقة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام فيدي فالفيردي في 300 مباراة بقميص ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. فاطمة الزهراء "سيدة نساء العالمين"

أيهما أفضل للمرأة صلاة التراويح في المسجد أم في منزلها؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

عمرو خالد: لا تسمح للدنيا أن تكسرك.. كيف تجاهد نفسك وسط صعوبات الحياة؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية