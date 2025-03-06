مبعوث ترامب: أي إجراء من إسرائيل ضد حماس سيكون بدعم من إدارتنا

قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط: آن الأوان لحماس لتتصرف بطريقة مسؤولة وهذا ما لا تفعله.

ويتكوف: ترامب أكد مرارا أن الوضع في ما يخص المحتجزين لم يعد مقبولا

وأضاف ويتكوف:"الرئيس دونالد ترامب أكد مرارا أن الوضع في ما يخص المحتجزين لم يعد مقبولا".

وزعم ويتكوف: "نشعر بأن حماس لم تكن صريحة معنا وحان الوقت لأن تكون صريحة، ولدى حماس فرصة لاتخاذ القرار الصائب وهي لن تكون جزءا من حكم غزة".

وأكد ويتكوف أن أي نقاشات مع حماس يجريها المبعوث الخاص لشؤون الأسرى وهو مفوض للقيام بذلك، وحياة كل المحتجزين في غزة مهمة للرئيس ترامب.



وقال ويتكوف: لا نهتم كثيرا لتسمية المرحلة الثانية أو تمديد الأولى فما نركز عليه هو التوصل لحل واستعادة المحتجزين، وإدارة الرئيس ترامب هدفها إطلاق سراح جميع المحتجزين من غزة.

وتابع: أي إجراء ضد حماس سيكون من إسرائيل وسيكون بدعم من إدارتنا، ونرغب في حل الأمور عبر الحوار وإن لم ننجح فالبديل لن يكون جيدا لحماس.

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