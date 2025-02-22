وفد إسرائيلي يزور الدوحة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة

ذكرت مجلة "إيبوك" الإسرائيلية، السبت، أن وفدًا إسرائيليًا سيغادر إلى الدوحة الأسبوع المقبل لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة الرهائن.

وفد إسرائيلي سيغادر للدوحة لبدء مفاوضات المرحلة الثانية

وأشارت المجلة إلى أن رئيس فريق التفاوض الجديد، رون ديرمر، سيغادر أيضًا إلى الولايات المتحدة، حيث سيلتقي مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لمناقشة تفاصيل المرحلة الثانية.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي أشار إلى عدم وجود مؤشرات على اقتراب اسرائيل وحركة حماس في غزة من التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق أو تمديد المرحلة الحالية.

المفاوضات حول المرحلة الثانية مستمرة

وتنتهي الهدنة المستمرة منذ 42 يومًا في المرحلة الأولى من اتفاق غزة يوم السبت المقبل، مع استمرارها ما دامت المفاوضات حول المرحلة الثانية مستمرة.

وأطلقت حركة حماس السبت سراح ستة محتجزين يمثلون آخر دفعة من الرهائن الإسرائيليين الأحياء الذين تقرر تسليمهم بموجب المرحلة الأولى.

في المقابل، من المقرر أن تطلق إسرائيل سراح أكثر من 600 فلسطيني معتقل في سجونها.

لكن وسائل إعلام عبرية أكدت، السبت، أن إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين سيتم تأجيله إلى ما بعد اجتماع أمني يعقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة تفاصيل المفاوضات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن الاجتماع سيتخذ القرار بشأن الخطوات المقبلة واستكمال استعادة جثث الرهائن في هذه المرحلة.

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