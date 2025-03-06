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خارج الحدود

مسئولون أمريكيون: إسرائيل غاضبة من محادثات واشنطن وحماس

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسئولين أمريكيين قولهم: إن ممثلي الرئيس دونالد ترامب سافروا إلى الدوحة ولم يبلغوا إسرائيل بالمحادثات مع حماس.

وأضاف المسئولون، أن إخفاء المحادثات عن إسرائيل جاء بعد إفشالها جولة كانت مقررة الأسبوع الماضي، وإسرائيل تخشى من إحراز تقدم أوسع بشأن مستقبل غزة دون أن تكون فاعلة في ذلك.

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وتابع المسئولون: بعثة واشنطن التي زارت الدوحة الأسبوع الماضي خططت للقاء مسئول رفيع بحماس، وحكومة إسرائيل تواصلت مع البيت الأبيض وأعربت عن غضبها من الاجتماع ومضمونه.

وجاء قرار تفاوض واشنطن مع حماس بعد معلومات عن استعداد إسرائيل لعملية بغزة، وقرار واشنطن قطع الطريق أمام شن بنيامين نتنياهو عملية ثم جاء تحذير ويتكوف من ذلك.

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إسرائيل حماس واشنطن ترامب

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