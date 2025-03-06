الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الأوروبي، لاتسيو يتقدم على فيكتوريا بلزن 0/1 بالشوط الأول

لاتسيو
لاتسيو

تقدم فريق لاتسيو الإيطالي على فيكتوريا بلزن التشيكي بهدف نظيف في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الخميس ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي على ملعب دوسان أرينا.

الشوط الأول من مباراة لاتسيو وفيكتوريا بلزن

وتقدم فريق لاتسيو مبكرا في الدقيقة 188 من عمر الشوط الأول والمباراة عن طريق لاعبه أليسيو رومانيولي.
 

وكان لاتسيو الإيطالي تأهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي بعدما أنهي مرحلة الدوري متصدرا المجموعة برصيد 19 نقطة بينما تأهل فيكتوريا بلزن بعدما خاض دور الملحق وانتصر على فيرينكفاروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لاتسيو لاتسيو الايطالي فيكتوريا بلزن الدورى الأوروبي

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يتعادل مع ريال سوسيداد 1/1 في الدوري الأوروبي (صور)

شوط أول سلبي بين مانشستر يونايتد وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي

ميلان يسقط على ملعبه أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي

إنتر يتخطى لاتسيو بثنائية ويتأهل لمواجهة ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا
ads

الأكثر قراءة

الحكم محمد الصباحي يتقدم بشكوى رسمية ضد أحمد حسام ميدو

السودان يقيم دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، تفاصيل اتهام تنفيه أبو ظبي

مبعوث ترامب يشيد بخطة مصر لإعادة إعمار غزة

أحمد شوبير يعتذر لأسرة حسني مبارك لهذا السبب

المجددون، محمد الباقر إمام السنة والشيعة

كلمة السر شكسبير، زاهي حواس يكشف حقيقة انتحار كليوباترا

الاتحاد السكندري يفاجئ طلعت يوسف بهذا القرار

الدوري الأوروبي، لاتسيو يتقدم على فيكتوريا بلزن 0/1 بالشوط الأول

منوعات

المزيد

بسبب الخلاف على ترقية، موظفة تسمم زميلتها

غزو النوتريا، أمريكا تدعو مواطنيها إلى قتل أحد القوارض

أمطار غزيرة وثلوج في القاهرة والجيزة والشمسيات البلاستيكية سلاح المصريين لمواجهة المياه (صور)

معمرة يابانية تدخل موسوعة "جينيس" كأكبر حلاقة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الخميس

سعر النحاس اليوم الخميس 6 مارس 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام فيدي فالفيردي في 300 مباراة بقميص ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، محمد الباقر إمام السنة والشيعة

ما حكم صيام المرأة حال رؤية بعض نقاط الدم في غير وقت الحيض؟ دار الإفتاء تجيب

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. فاطمة الزهراء "سيدة نساء العالمين"

المزيد
الجريدة الرسمية