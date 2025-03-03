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رياضة

ميلان يسقط على ملعبه أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

استطاع لاتسيو أن يخطف فوز ثمين ومتأخر على ملعب ميلان، حيث انتصر عليه بنتيجة 2-1 في لقاء الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي.

 

وسجل هدف اللقاء الأول للاتسيو اللاعب ماتيا زاكايني في الدقيقة 28 وطرد لاعب ميلان ستراهينيا بافلوفيتش في الدقيقة 67.

فيما سجل هدف التعادل لميلان اللاعب صامويل تشوكويزي في الدقيقة 87 بينما سجل هدف اللقاء الثالث للاتسيو اللاعب بيدرو  من ركلة الجزاء في الدقيقة 8+90.

وبهذه النتيجة يظل الروسونيري في المركز التاسع بالجدول برصيد 41 نقطة، بينما صعد لاتسيو للمركز الرابع بعدما جمع 50 نقطة.

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