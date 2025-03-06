شوط أول سلبي بين مانشستر يونايتد وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، انتهى الشوط الأول من مباراة فريق مانشستر يونايتد وريال سوسيداد بالتعادل السلبي في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الخميس، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب الفريق الباسكي ريالي أرينا.

واعتمد المدرب البرتغالي روبن أموريم على الدنماركي راسموس هويلوند، والهولندي جوشوا زيركزي، في الخط الأمامي، رغم أدائهما المخيب منذ بداية الموسم الحالي.

وعلى الجهة الأخرى، يشارك المدافع المغربي الدولي نايف أكرد، أساسيا مع ريال سوسيداد.

تشكيل مانشستر يونايتد وريال سوسيداد



وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

مانشستر يونايتد: أونانا، مزراوي، دي ليخت، يورو، ديوجو دالوت، دورجو، كاسيميرو، فرنانديز، زيركزي، جارناتشو، هويلوند.

ريال سوسيداد: ريميرو، إبلوستوندو، أكرد، زوبيلديا، مونوز، سوسيتش، تورينتيس، منديز، كوبو، بارينيتيتشا، أويارزابال.

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