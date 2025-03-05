أخبار الفن اليوم: ريهام حجاج تستأنف تصوير مسلسل "أثينا" بعد توقفه.. محمد سامي يشن هجومًا على طارق لطفي لهذا السبب.. وسالي عبد السلام تكشف تفاصيل مرعبة عن إصابتها بالثعلبة

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي..

عادت الفنانة ريهام حجاج لاستئناف تصوير مسلسل “أثنيا”، الذي تشارك به في سباق دراما رمضان الحالي، حيث توقف التصوير لمدة ثلاثة أيام بسبب إصابتها بنزلة برد شديدة.





حرص المخرج محمد سامى على توضيح التصريحات المغلوطة في حقه والتي أدلى بها طارق لطفي في أحد البرامج عن طبيعة دوره فى مسلسل "كلام على ورق" والذي تم عرضه منذ ما يقرب من 11 عام تقريبًا.

فاجأ الفنان محمد رمضان، في الحلقة الخامسة من برنامج “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “DMC”، سيدة عجوز معلنا فوزها بجائزة ثمينة معه.

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل إش إش حول محاولة إخلاص كابوريا مساعدة ابنتها إش إش، إذ اصطحبتها إلى شادية على أمل أن تجد عندها الحل للأزمة التي تواجهها، إلا أن شادية لم تتعاطف معهما، بل شمتت في مصيبتهما ورفضت تقديم أي مساعدة، حيث ظهرت الشماتة واضحة في عينيها وتصرفاتها.

أكد الفنان طارق لطفي، أن زوجته هي مصدر أسراره الأول، قائلا: "مراتي كاتم أسراري وتعرف عني كل حاجة ومش بستريح غير لما أحكي لها ولو موقف ضايقني ومش بعمل حاجة غلط عشان أخاف أحكيها".





قالت الإعلامية سالي عبد السلام، إنّها تشعر بأنها أصيبت بمرض الثعلبة بسبب الحسد، موضحةً: "أشعر بالطاقة المحيطة من حولي، في ناس بتخش تحسدك، ولما كنت ضيفة على برنامجك، كانت معاكِ واحدة يا بسمة قالت لي إيه ده إيه ده، إيه الجمال ده".





مسلسلات رمضان 2025، عرضت اليوم الأربعاء الحلقة الخامسة من مسلسل وتقابل حبيب الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم.

وشهدت الحلقة أحداثا مثيرة، بدأت بالحادث الذي تعرض له فارس (كريم فهمي) وزوجته نهى ( ندى موسى) وانتهت بأزمة أسرية ضخمة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.