محمد سامي يشن هجومًا على طارق لطفي لهذا السبب

حرص المخرج محمد سامى على توضيح التصريحات المغلوطة في حقه والتي أدلى بها طارق لطفي في أحد البرامج عن طبيعة دوره فى مسلسل "كلام على ورق" والذي تم عرضه منذ ما يقرب من 11 عام تقريبًا.

هجوم المخرج محمد سامي على طارق لطفي

و كتب محمد سامى عبر صفحته كالتالى: "ردًا علي كلام طارق لطفي المنتشر اليومين دول أولًا طارق ممثل محترم وإنسان جميل واشتغل معايا مرتين، مرة في مسلسل "مع سبق الإصرار"، ومرة تانية في مسلسل "حكاية حياة"، وأعتقد الدورين كانوا مهمين ومحترمين جدًا وحقق فيهم نجاح مهم، بعدها عرضت عليه دور في مسلسل "كلام علي ورق" وحصل خلاف إنتاجي على الأجر تقريبًا وعلى مساحة الدور، وعمل الدور ساعتها الراحل الجميل الأستاذ حسين الإمام والكلام ده سنة ٢٠١٤ يعني من ١١ سنة".

وأضاف:"فوجئت إن طارق لطفي طالع دلوقتي بيقول إنه رفض يقدم الدور لأنه كان دور واحد شاذ جنسيًا وبدأ يتكلم عن المجتمع والناس وخوفه على الجمهور وكلام غريب جدًا بحاله من المبالغة والاسترسال لكسب ود الجمهور واللعب علي الحالة الدينية والمتحفظة عند الجمهور العربي، ولكن فاته حاجة مهمة إنه بيتكلم عن دور في عمل مصور وموجود والناس تقدر تتفرج عليه، والدور مش دور شاذ ولا ليه علاقة بالشواذ".

وتابع:"مش فاهم طارق قال كده ليه واخترع الموضوع ده إزاي وكمان عمل حكاية غريبة جدًا أنا مش فاهمها وإنه خاف على عيلته وأسرته وطلعني بروج لشيء غريب جدا، أنا أول مرة وسط عرض عمل ليا أسمح لحد ياخدني لموضوع جانبي ولكن كان لازم أرد، لأن لو طارق عنده عيلة فأنا كذلك، ومع احترامي ليك يا طارق كلامك مختلق وغير صحيح والدور موجود ينفع الناس تشوفه وكان حسين الإمام رحمة الله عليه طالع بيحب روجينا وهي حبيبة عُمره وأنتيمه ماجد المصري وأحمد زاهر وأشرف زكي".

وقال:"كان جدع مايع عشان أمه رقاصة وصاحب كباريه وده اللي كان عاجبك في الدور وعملت معايا بروڤة آداء عليه وعلى مياعته وكان عاجبك، راجع نفسك يا صديقي قبل إلقاء قنابل تزعل زميلك منك، ومعلش إني رديت بالشكل ده ولكن لا بد من الرد للتوثيق، كلامك كان لازم يترد عليه وكل سنة وانت طيب وأسرتك الكريمة بخير ولو انت ترفض تقديم دور الشاذ فأنا قبلك أرفض أخرجه".

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