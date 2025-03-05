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ثقافة وفنون

محمد رمضان لعجوز: هنطلعك عمرة، والسيدة ترد: أنا مسيحية وهذه أمنيتي (فيديو)

محمد رمضان في مدفع
محمد رمضان في مدفع رمضان، فيتو

فاجأ الفنان محمد رمضان، في الحلقة الخامسة من برنامج “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “DMC”، سيدة عجوز معلنا فوزها بجائزة ثمينة معه.


أمنية عجوز مسيحية

وسأل محمد رمضان، السيدة العجوز، "إيه رأيك نفسك في إيه.. نطلعك عمرة؟، لترد عليه: "لا أنا مسيحية ونفسي أعمل عملية علشان أفتح عينيا وربنا يخليك ويحفظك".

محمد رمضان يلبي أمنية عجوز 

وتجاوب الفنان محمد رمضان، مع العجوز وتدعى “أم ناصر” واستضافها في مكتبه، ومنحها جائزة قيمتها 100 ألف جنيه ووعدها بإجراء عملية جراحية في عينها.

ورفعت العجوز يديها إلى السماء بالدعاء لمحمد رمضان: “يخليك لينا ويحافظ عليك ودايما يارب أعمالك ناجحة علطول”.

وعلق محمد رمضان: "ست عظيمة وكانت حريصة إني مبوسش راسها لإن جوزها بيغير".

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