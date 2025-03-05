طارق لطفي: ظلمت نفسي بعد نجاح صعيدي في الجامعة الأمريكية

أكد الفنان طارق لطفي، أن زوجته هي مصدر أسراره الأول، قائلا: "مراتي كاتم أسراري وتعرف عني كل حاجة ومش بستريح غير لما أحكي لها ولو موقف ضايقني ومش بعمل حاجة غلط عشان أخاف أحكيها".

تأثر طارق لطفي بوفاة أمه

ولفت طارق لطفي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أنه إذا تعرض لحالة نفسية سيئة يعمل على إخراج نفسه منها في وقت قصير، متابعا: "من سنتين حصل وفاة والدتي وكنت مرتبط بها جامد ولسه آثار رحيلها موجودة وتجربة قاسية جدا ولكن في خلال 3 أيام كان لازم أقوم وأنزل".

وأوضح طارق لطفي، أن دوره كأب وزوج لازم يكون واقف على رجله طوال الوقت، متابعا: "أمي كانت دائما تدعي لى ربنا يجعل النشفة في إيدك خضرا ومفتقد دعاءها ليا".

طارق لطفي: ظلمت نفسي بعد نجاح فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية

أكد الفنان طارق لطفي، أنه لم يتعرض لأي ظلم بعد تجربة فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، موضحا: "متعرضش لظلم بعد الفيلم ودي ظروف سوق.. وأنا ظلمت نفسي وكان لازم اعمل لنفسي مجاراة لما يحدث في الواقع".

وأضاف، أنه لم يتعرض لظلم بعد مسلسل "بعد البداية" بل أخذ خطوات كثيرة بعدها، وشارك في "شهادة ميلاد" ثم "بين عالمين"، موضحا أن عدم عرض بين عالمين في رمضان كان ظلم له ولكن في ظروف بتكون خارجة عن إرادته".

وأشار، إلى أن المخرج محمد سامي سبب مهم وكبير في مسيرته وجعله لا يخاف من التغيير، مقرا بأنه غير موجود في السينمات ويدرس هذا الأمر، مؤكدا أنه يعمل على التغيير الفني طوال الوقت.

طارق لطفي: لم اتلقى تهديدات بعد مسلسل "القاهرة كابول" ومحمد سامي خلصني من خوفي

أكد الفنان طارق لطفي، أنه قدم ميكس جيد لأكثر من شخصية من الشخصيات المثيرة للجدل في مسلسل القاهرة كابول، قائلا: “مكنتش خايف وعملنا أربع شخصيات وكلهم شخصية واحدة، ومجليش تهديدات”.

وأوضح طارق لطفي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الشخص المتدين المفروض يشغل نفسه بعلاقته مع الله سبحانه وتعالى وليس مع الاشخاص، مشيرا إلى اعجابه الشديد وحبه لمسلسل عد تنازلي، والشخصية التي قام بها، مؤكدا أنه كان ميكس غريب وموافق عليه بنسبة 90%.

وأشاد بتأثير المخرج محمد سامي على مسيرته، قائلا: "محمد سامي خلاني شخص جرئ ولا أخاف وزمان كنت خواف وكلاسيكي وبروح للمضمون وهو وداني لمنطقة خلاني مش بخاف دلوقتي خالص وكان أحد الاسباب الكبيرة وهو خلاني اتخلص من حاجات كتير وطريقة تفكيري في التناول".

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