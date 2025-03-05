الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الحسد، سالي عبد السلام تكشف تفاصيل مرعبة عن إصابتها بالثعلبة

سالي عبد السلام،
سالي عبد السلام، فيتو

قالت الإعلامية سالي عبد السلام، إنّها تشعر بأنها أصيبت بمرض الثعلبة بسبب الحسد، موضحةً: "أشعر بالطاقة المحيطة من حولي، في ناس بتخش تحسدك، ولما كنت ضيفة على برنامجك، كانت معاكِ واحدة يا بسمة قالت لي إيه ده إيه ده، إيه الجمال ده".

 

قصة إصابة سالي عبد السلام بالثعلبة

وأضافت سالي عبد السلام خلال حوارها ببرنامج "العرافة"، عبر قناتي النهار والمحور: "كان يجب على هذه السيدة أن تقول ما شاء الله، الله أكبر، أو اللهم بارك".

 

إصابة سالي عبد السلام بالثعلبة 9 مرات

وتابعت: "الحمد لله، عولجت من مرض الثعلبة، لكني أصيب به دائما، حتى أصبحنا صديقين، وأصبت بها نحو 9 مرات، ولكي أعالج منها أحصل على كورتيزون، فيزداد وزني وأبكي وأضطر إلى اتباع حمية غذائية حتى أحافظ على عملي وألا أتعرض للتنمر للناس بسبب وزني".

 

سر الإصابة بمرض الثعلبة

وأوضحت الإعلامية سالي عبد السلام، أصبت بعدها بشهر بمرض الثعلبة لأول مرة في حياتها.

وأضافت: "لا أعرف سر إصابتي بمرض الثعلبة، والبعض قال لي إن الحزن ربما يكون السبب".

وتابعت: "علمت أنني أصبت بخلل في المناعة، ولكن التحاليل كانت مطمئنة للغاية، ولا أعرف سر إصابتي بالمرض، وأصبت بالثعلبة أكثر من مرة في أماكن مختلفة".

وأوضحت: "أول مرة أصبت بالثعلبة كنت ضيفة على برنامجكِ، وكان معاكِ حد جميل في البرنامج، وأعتقد أنني أصبت بالمرض بسبب حسدها لي"، لترد عليها بسمة وهبة: "آه، دي هي اللي طيرتني من قناة القاهرة والناس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحسد سالي عبد السلام مرض سالي عبد السلام مرض الثعلبة الإعلامية سالي عبد السلام برنامج العرافة

مواد متعلقة

سالي عبد السلام: اتطلقت شفويا من جوزي لهذا السبب

سالي عبد السلام تكشف كواليس إجهاض توأميها

سالي عبد السلام تعلن وفاة توأميها قبل ولادتهما: ادعوا لي واللي قال عليا مش عايزة تخلف بيني وبينهم ربنا
ads

الأكثر قراءة

الدوري المصري، الأهلي يفشل في هز شباك طلائع الجيش بعد 30 دقيقة

تصل إلى حد السيول، الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية غدا على هذه المناطق

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة

موعد صرف منحة رمضان لمستحقي معاش تكافل وكرامة مارس 2025

حالة الطقس، الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والصعيد

البنت تاهت وأمها رفضت الفلوس، موقف صادم لـ محمد رمضان في الشارع (فيديو)

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بتروجيت وغزل المحلة في الشوط الأول

محمد رمضان لعجوز: هنطلعك عمرة، والسيدة ترد: أنا مسيحية وهذه أمنيتي (فيديو)

منوعات

المزيد

أغرب حادث سرقة، لص يبلتع مجوهرات بقيمة 770 ألف دولار

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق تضم نحو مليون شجرة

انتقادات حادة لميجان ماركل بسبب برنامج على نتفليكس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر الجنيه الذهب خلال 5 أيام من شهر مارس

ارتفاع ملحوظ فى أسعار الليرة السورية اليوم الأربعاء 5-3-2025

أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت "علي بن أبي طالب.. باب مدينة العلم"

المجددون، محمد بن سيرين راوي الحديث ورائد تفسير الأحلام

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ "فتح مكة وتحطيم الأصنام"

المزيد
الجريدة الرسمية