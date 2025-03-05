الحسد، سالي عبد السلام تكشف تفاصيل مرعبة عن إصابتها بالثعلبة

قالت الإعلامية سالي عبد السلام، إنّها تشعر بأنها أصيبت بمرض الثعلبة بسبب الحسد، موضحةً: "أشعر بالطاقة المحيطة من حولي، في ناس بتخش تحسدك، ولما كنت ضيفة على برنامجك، كانت معاكِ واحدة يا بسمة قالت لي إيه ده إيه ده، إيه الجمال ده".

قصة إصابة سالي عبد السلام بالثعلبة

وأضافت سالي عبد السلام خلال حوارها ببرنامج "العرافة"، عبر قناتي النهار والمحور: "كان يجب على هذه السيدة أن تقول ما شاء الله، الله أكبر، أو اللهم بارك".

إصابة سالي عبد السلام بالثعلبة 9 مرات

وتابعت: "الحمد لله، عولجت من مرض الثعلبة، لكني أصيب به دائما، حتى أصبحنا صديقين، وأصبت بها نحو 9 مرات، ولكي أعالج منها أحصل على كورتيزون، فيزداد وزني وأبكي وأضطر إلى اتباع حمية غذائية حتى أحافظ على عملي وألا أتعرض للتنمر للناس بسبب وزني".

سر الإصابة بمرض الثعلبة

وأوضحت الإعلامية سالي عبد السلام، أصبت بعدها بشهر بمرض الثعلبة لأول مرة في حياتها.

وأضافت: "لا أعرف سر إصابتي بمرض الثعلبة، والبعض قال لي إن الحزن ربما يكون السبب".

وتابعت: "علمت أنني أصبت بخلل في المناعة، ولكن التحاليل كانت مطمئنة للغاية، ولا أعرف سر إصابتي بالمرض، وأصبت بالثعلبة أكثر من مرة في أماكن مختلفة".

وأوضحت: "أول مرة أصبت بالثعلبة كنت ضيفة على برنامجكِ، وكان معاكِ حد جميل في البرنامج، وأعتقد أنني أصبت بالمرض بسبب حسدها لي"، لترد عليها بسمة وهبة: "آه، دي هي اللي طيرتني من قناة القاهرة والناس".

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