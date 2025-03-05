مسلسل إش إش الحلقة السادسة، مي عمر تقرر لقاء ماجد المصري وعصام السقا يطعن ندى موسى

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل إش إش حول محاولة إخلاص كابوريا مساعدة ابنتها إش إش، إذ اصطحبتها إلى شادية على أمل أن تجد عندها الحل للأزمة التي تواجهها، إلا أن شادية لم تتعاطف معهما، بل شمتت في مصيبتهما ورفضت تقديم أي مساعدة، حيث ظهرت الشماتة واضحة في عينيها وتصرفاتها.

وبعد فشلهما في الحصول على المساعدة، عادت إش إش مع والدتها إلى المنزل، حيث اجتمعت الأسرة وقررت تزويج إش إش من نصة، ظنًا منهم أن ذلك سيصلح الخطأ الذي وقعت فيه، غير أن إش إش رفضت الفكرة بشدة، مؤكدة أنها لا تفكر في الزواج حاليًا.

ومن جانبها، حاولت شقيقتها صفاء إقناعها بالحصول على المال من مختار كي لا تكون خرجت من هذه الأزمة دون مقابل، استجابت إش إش لاقتراح شقيقتها وذهبت برفقتها إلى مختار، لكنه رفض منحها أي مال، معلنًا أن العرض قد انتهى، واكتفى بإعطاء صفاء خمسة آلاف جنيه فقط.

وبينما كانت إش إش وصفاء تغادران محل مختار، لمحت إش إش رجب الجريتلي، فسطع بريق في عينيها، وبدا أنها قد خطرت لها خطة ما.

في الوقت ذاته، قرر نصة أن يأخذ حق إش إش بطريقته، فخطط للاعتداء على مختار بسكين دون الكشف عن هويته، أما بوشكاش، فقد أراد استغلال الوضع لصالحه، فتوجه إلى مختار وأوهمه بأنه نجح في تسوية الأمور مع إش إش، لكنه طلب مكافأة مالية لقاء ذلك.

وأخبره مختار أنه سيمنحه مكافأة، فأرسل مجموعة من البلطجية الذين اعتدوا على كل من في منزل بوشكاش، حيث تعرض كل من تيسير وإخلاص وصفاء للضرب.

وفي تلك الأثناء، كان نصة ينفذ خطته، فاقترب متخفيًا من مختار الذي كان يغسل سيارته برفقة لبنى، غير أن الأمور لم تسر كما خطط لها نصة، إذ بدلًا من طعن مختار في بطنه بالسكين، أخطأ وأصاب لبنى، أما إش إش، فقد توجهت مباشرة إلى محل رجب الجريتلي، بحثًا عنه، وهي تحمل في ذهنها فكرة لم تفصح عنها بعد.

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل إش إش

دارت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل إش إش (مي عمر) حول بوشكاش الذي اكتشف حقيقة زواج إش إش من مختار، لكن مختار يظن أن بوشكاش وإش إش يحاولان خداعه، وأن إش إش متواطئة مع زوج خالتها لوضعه في هذا الموقف وإجباره على إعلان الزواج رغمًا عنه.

في هذه اللحظة، يكشف مختار وجهه الحقيقي لإش إش، فينكر علاقته بها وينكر حتى الوثيقة التي تثبت زواجهما، مما يصدمها بشدة.

وتعود إش إش مع زوج خالتها إلى أسرتها، لكنها تواجه توبيخًا شديدًا من والدتها، التي تعبر عن غضبها منها وكذلك خالتها وابن خالتها نصة.

وتركض إش إش تحت وطأة الضغط وتذهب إلى والدها وتحكي له القصة، فيشعر بالغضب ويقرر التدخل، فترافقه إش إش إلى محل مختار، وهناك تجد خال مختار، الذي يتضح لاحقًا أنه المأذون الذي عقد زواجها من مختار.

يقترح عبد العاطي (إيهاب فهمي) على إبراهيم أن يحاول حل المشكلة مع مختار بهدوء، ويذهب إبراهيم برفقة إش إش إلى والدتها، لكنها تثور عليه، وتخبرهم تيسير أن هذا ليس الوقت المناسب للخلافات، وأن عليهم إيجاد حل مناسب من أجل ابنتهم إش إش، التي تشعر بالغضب، والحسرة، والخوف.

ويحاول نصة التخفيف عن إش إش، وبعدها تتلقى اتصالًا من مختار، الذي نصحه خاله بمحاولة تهدئة الأمور معها بعد أن قص عليه قصة والديه مع والدة إش إش، ويلتقي مختار بإش إش ويحاول إقناعها بأنه لن يمنحها سوى مليون جنيه كمؤخر، مؤكدًا أنه لا يملك شيئًا آخر ليقدمه لها، بل ويعتبر أن هذا المبلغ أغلى من شرفها، تزداد إش إش غضبًا، فتتوعده بفضحه أمام الجميع، ثم تذهب إلى والدته شادية برفقة والدتها.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الأخرى.

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