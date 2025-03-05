الأربعاء 05 مارس 2025
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ثقافة وفنون

نيكول سابا تثير أزمة أسرية لخالد سليم في مسلسل وتقابل حبيب 5

نيكول سابا، فيتو
نيكول سابا، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، عرضت اليوم الأربعاء الحلقة الخامسة من مسلسل وتقابل حبيب الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم.

وشهدت الحلقة أحداثا مثيرة، بدأت بالحادث الذي تعرض له فارس (كريم فهمي) وزوجته نهى ( ندى موسى) وانتهت بأزمة أسرية ضخمة.
شهدت الحلقة دخول "رقية العسكري" التي تجسد شخصيتها الفنانة نيكول سابا في حالة من الحزن بسبب تواجد زوجها "يوسف" الذي يجسد شخصيته خالد سليم مع زوجته ليل (ياسمين عبد العزيز) في رحلة أسرية بعيدًا عنها وشعورها بأنها كانت الأجدر بهذه الرحلة.

وبعد الحادث الذي تعرض له يوسف وشقيقه فارس، بدأ موقفها الحاد في التراجع، وحاولت احتواء يوسف والتأكيد على أن مصلحته وراحته النفسية والأسرية ستكون معها حين يطلق زوجته "ليل" وأن عليه أن يربي ابنهما بينهما.

وفي نهاية الحلقة وأثناء تواجد يوسف عند رقية في منزلها، تشاهد ليل خبر وفاة صديقه عادل الذي كان من المفترض أن يكون عنده في نفس الوقت، وعند اتصال ليل بيوسف أثناء تواجده مع رقية العسكري يكذب ويقول لها إنه مع صديقه عادل ويتحدث معه الآن، لتقول له إن عادل قد توفى وتكشف عن خيانته.
 أبطال مسلسل وتقابل حبيب 
 مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وكريم فهمي ومحمود ياسين وصلاح عبد الله والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري ومن إنتاج سينرجي.

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