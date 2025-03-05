سالي عبد السلام: اتطلقت شفويا من جوزي لهذا السبب

قالت الإعلامية سالي عبد السلام، إنها لم تخف عندما تعرضت للسحر، إذ حافظت على هدوئها وقرأت دعاء للشيخ الشعراوي، موضحةً: "أنا بموت فيه وبحب الراجل ده جدا وأتمنى جنازته".

تعرض سالي عبد السلام للسحر

وأضافت سالي عبد السلام خلال حوارها ببرنامج "العرافة"، عبر قناتي النهار والمحور: "أكيد فيه سحر وكل حاجة، بس ربنا مش هيأذينا ومش هيخلي حد يأذينا، نحن نقرأ أذكارنا ونحصن أنفسنا، لا داعٍ للخوف أبدا".

سحر لسالي عبد السلام على قطة تعاني من الكسر

وتابعت: "اتعمل لي سحر بقطة عضمها متكسر على مرض لا علاج له وعدم إنجاب وتفريق بين الأزواج، لكن مفيش حاجة تأثر فينا، ولو حصل حاجة فإحنا السبب، ولا يعرف حد يعمل حاجة، وأنا عندي تحصيناتي والله سبحانه وتعالى قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله".

وواصلت: "لما لقيت القطة طُلقت في مساء نفس اليوم، ولكن كان طلاقا شفويا فقط، بعدما تشاجرنا على شيء لم يكن مستحق، لأننا كنا متزوجين حديثا، لكن الطلاق لم يقع وهو ما قاله لي عدد من الشيوخ الذين سألتهم".

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