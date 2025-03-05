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ثقافة وفنون

طارق لطفي يكشف شرط موافقته على الأدوار الجريئة ورأيه في الفيشاوي

الفنان طارق لطفي،
الفنان طارق لطفي، فيتو

أكد الفنان طارق لطفي، موافقته على لعب الأدوار المثيرة للجدل وليس فيها خطوط حمراء إذا كان لها هدف، موضحا أن الهدف من الشخصية مهم بالنسبة له وشخصية خضر في مسلسل العتاولة هو بني آدم إتربى في بيئة خطأ لذلك طبيعي ما يظهر عليه ويحاول فهم نفسه حتى يتغلب عليها.

طارق لطفي يكشف عن رأيه في أحمد الفيشاوي

وأشار طارق لطفي، خلال الجزء الثاني من حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن الفنان أحمد الفيشاوي طيب وجميل جدا ويحافظ على طفولته، مضيفا: "عايش حياته كده وبحبه لأنه ابن فاروق الفيشاوي أحد أستاذتي وأحمد متربي جدا".

 

قصة مسلسل بين عالمين

ولفت، إلى أن عدم عرض مسلسل بين عالمين في أحد مواسم شهر رمضان كان ظلما له وللعمل ولكن في ظروف بتكون خارجة عن إرادته وهي في النهاية تسببت في وقوع ظلم للعمل.

 

طارق لطفي: ظلمت نفسي بعد نجاح فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

وأكد الفنان طارق لطفي، أنه لم يتعرض لأي ظلم بعد تجربة فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، موضحا: "متعرضش لظلم بعد الفيلم ودي ظروف سوق وأنا ظلمت نفسي وظروف سوق وكان لازم أعمل لنفسي مجاراة لما يحدث في الواقع".

وأضاف، أنه لم يتعرض لظلم بعد مسلسل "بعد البداية" بل أخذ خطوات كثيرة بعدها وبعدها عمل "شهادة ميلاد" ثم "بين عالمين"، موضحا أن عدم عرضه بين عالمين في رمضان كان ظلم له ولكن في ظروف بتكون خارجة عن إرادته ووقع عليا ظلم.

وأشار، إلى أن المخرج محمد سامي سبب مهم وكبير في مسيرته وجعله لا يخاف من التغيير، مقرا بأنه غير موجود في السينمات ويدرس هذا الأمر، مؤكدا أنه يعمل على التغيير الفني طوال الوقت.

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طارق لطفي الفنان طارق لطفي مسلسل العتاولة برنامج حبر سري أسما إبراهيم أحمد الفيشاوى

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