الأربعاء 05 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الخامسة، ياسمين عبد العزيز تكتشف كذب زوجها

وتقابل حبيب، فيتو
وتقابل حبيب، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل وتقابل حبيب، حول ليل التي تتعرض لصدمة شديدة إثر حادث فارس ونهى، ما يؤدي إلى فقدانها الوعي وسقوطها مغشيًا عليها.

يتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، في حين تصل جوجو مسرعة بعد سماعها بخبر الحادث، إذ ترغب في الاطمئنان على أبنائها واطمأنت أن فارس ويوسف بخير. 

إلا أن اهتمامها بحالة نهى، التي ترقد في العناية المركزة بحالة خطرة، يبدو محدودًا، وبعد تعافي ليل وخروجها من المستشفى، تزداد شكوك ليل تجاه زوجها، خاصة مع تصرفاته الغريبة وتوتره الزائد عن الحد، كما تحاول ليل احتواء ابن فارس، الذي يعاني نفسيًا بسبب غياب والدته نهو ومع ذلك.

في هذه الأثناء، يذهب يوسف إلى رقية، حيث يقضي الليلة معها، ويخبر ليل بأنه سيغيب لبعض الوقت لأنه متوجه إلى صديقه عادل ثابت. بينما في الحقيقة هو سيقضي يوسف ليلته مع زوجته الثانية.

وتذهب ليل برفقة جوجو (أنوشكا) إلى الطبيب وهيب، الذي يمنحها حقنة إجهاض، وتلاحظ الممرضة الأمر، لكنها لا تتمكن من إخبار ليل، إذ يطلب منها الطبيب المغادرة قبل أن تُتاح لها الفرصة للحديث.  

وفي وقت لاحق، بينما تجلس ليل مع شقيقتها في المنزل، تكتشف خبر وفاة عادل ثابت، فتتصل فورًا بزوجها يوسف لتخبره بذلك، لكنه يفاجئها بقوله إنه جالس مع عادل، في حين أنه في الحقيقة لا يزال مع رقية، وتصاب ليل بالذهول وتواجهه بالحقيقة أن عادل قد رحل عن الحياة، ليظهر على وجه يوسف أثر الصدمة.

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل وتقابل حبيب

تبدأ أحداث الحلقة الرابعة من المسلسل وتقابل حبيب حول سفر كل من ليل، يوسف، فارس، ونهى إلى الجونة، وهناك تعيش نهى أجواء غير سعيدة، بينما يبدو التوتر واضحًا على يوسف، خاصة مع اختفاء رقية المفاجئ، مما زاد من قلقه واضطرابه.  

وبينما كان يوسف يلعب مع ليل وفارس ونهى لعبة الأفلام لم يتمكن من معرفة إجابة أحد الأسئلة، لكنه تلقى فجأة رسالة من رقم رقية تخبره باسم الفيلم، عندها، نظر إلى الفيلا المجاورة فرأى السيدة المنقبة، فتوجه نحوها ليكتشف أنها رقية، فتتفاقم الأمور بينهما، ويدخلان في مشادة حادة.  

في هذه الأثناء، تبدأ ليل في البحث عن يوسف، فتصادف صوت صرخة قوية تقول: “طلقني يا يوسف”، مما يثير الشكوك داخلها، ويحاول يوسف تشكيكها في إحساسها وبث الاضطراب في نفسها، لكنها في النهاية تختار تصديقه، متجاهلة شكوكها، وتتبع كلامه. 

ويقرر الجميع العودة إلى القاهرة بعد رحلة لم تكن كما تمنوها، وبينما هم في الطريق، تنشب مشادة كلامية بين فارس ونهى، وخلال ذلك، تصطدم سيارة مسرعة بسيارة فارس ونهى، مما يؤدي إلى إصابتهما وفقدانهما الوعي، وتدخل ليل ويوسف في حالة صدمة ورعب.

مسلسل وتقابل حبيب 

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، ومقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.  

أبطال مسلسل وتقابل حبيب 

ومسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى. 

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