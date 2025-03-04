البنتاجون: إجراءات كفاءة الحكومة ستوفر لوزارة الدفاع 80 مليون دولار

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية شون بارنيل: إن جهود إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية، من المتوقع أن توفر للبنتاجون حوالي 80 مليون دولار.

إنفاق البنتاجون 13 مليون دولار

وأشار بارنيل إلى أن الإدارة كشفت عن إنفاق البنتاجون 13 مليون دولار على "التدريب على سياسات التنوع والمساواة والشمول وتعزيز الديمقراطية".

وقال بارنيل في مقطع فيديو نشر على إحدى صفحات البنتاجون الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا شيء من هذا هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لجيشنا.. نعتقد أنه بهذه المعلومات الأولية سنوفر على الأرجح 80 مليون دولار".

وصول خاص إلى أنظمة البنتاجون

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع بيت هيجسيث: إن "DOGE" ستحصل على وصول خاص إلى أنظمة البنتاجون لتحديد حالات اختلاس الأموال ومكافحة الانتهاكات في وزارة الدفاع.

إنفاقات غير مبررة تقدر بمئات المليارات من الدولارات

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال الشهر الماضي،: إن رئيس إدارة كفاءة عمل الحكومة الأمريكية (DOGE) إيلون ماسك وفريقه بصدد اكتشاف إنفاقات غير مبررة تقدر بمئات المليارات من الدولارات والتحقق من عمل وإنفاق وزارة التعليم، ثم وزارة الدفاع.

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