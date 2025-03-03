أخبار الفن اليوم: إدوارد يراقب مي عمر ويضبطها مع الشرنوبي بالحلقة 4 من إش إش.. محمد حماقي يتعرض لأزمة صحية مفاجئة.. هل ننتظر جزءا ثالثا من العتاولة؟

شهدت الساحة الفنية، اليوم الإثنين، عدد من الأحداث المهمة والتي جاءت كالتالي:

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل إش إش حول شروق (إش إش)، التي تمضي ليلتها مع زوجها الجديد مختار (محمد الشرنوبي) لكنها تضطر للعودة إلى منزلها حتى لا تثير الشكوك لدى أسرتها حول اختفائها.





تعرض الفنان محمد حماقي لأزمة صحية مفاجئة، حيث تم نقل إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، قام الفريق الطبي بقسم الطوارئ بإجراء الكشف السريع عليه، كما أمروا باحتجازه داخل المستشفى لتلقي العلاج.

داليا مصطفى، ردت الفنانة داليا مصطفى، على ما تردد بشأن انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة.



وقالت داليا مصطفى خلال برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم بقناة "القاهرة والناس": "أنا طلعت في فيديو وقلت مطلبتش الطلاق، لأن الناس كلها كانت بتسأل السؤال ده لكني أرفض الحديث عن حياتي الشخصية".

حرص الفنان محمد حماقي على توضيح تفاصيل أزمته الصحية بعد أن خضع لعملية جراحية لعلاج فتقا بمنطقة البطن.



وكتب حماقي عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "كل سنة وأنتوا طيبين ورمضان كريم ويا رب يكون شهر خير علينا كلنا، الكام ساعة اللي فاتوا انتشرت أخبار كتير فيها مبالغات عن حالتي الصحية".

فريدة سيف النصر، قالت الفنانة فريدة سيف النصر: "أنا ماندمتش على خلع الحجاب رغم إنه حاجة جميلة ونضيفة وربنا يقدرني وألبسه تاني".



وتابعت خلال لقائها ببرنامج "وشك مكشوف" المذاع على قناة "هي":"أنا خلاص عديت مرحلة لبس الحجاب، طالما تخطيت سن الـ60 وفقا للشرع من حقي أخلع الحجاب، والست لا تعاقب بعد الـ60 على خلع الحجاب".

طلب الفنان محمد رمضان، خلال برنامج “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc”، من أحد المشتركين من الأقصر، إبداء رأيه في البرنامج بعد فوزه بمبلغ 200 ألف جنيه من خلال القرعة العلنية للبرنامج.





قال المخرج أحمد خالد موسى مُخرج مسلسل العتاولة 2، الذي يخوض السباق الرمضاني، إن السياق الدرامي للجزء الثاني من مسلسل العتاولة يختلف بشكل كبير عن تيمة أحداث الجزء الأول، حتى مع الظهور المفاجئ لشخصية " عيسى الوزان" التي يؤديها الفنان باسم سمرة، حيث سيكون الصراع هذه المرة مختلفا عن الجزء الأول.

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