الخميس 27 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

إعلان لـ محمد حماقي وويجز في رمضان 2025

محمد حماقي وويجز،
محمد حماقي وويجز، فيتو

يقدم الثنائي محمد حماقي وويجز أغنية حملة إعلانية لصالح أحد البنوك في رمضان 2025.

أغنية محمد حماقي وويجز في رمضان 2025 

أغنية محمد حماقي وويجز في رمضان 2025 من كلمات أحمد حسن راؤول ومن ألحان مدين وتوزيع حسن الشافعي. 

أزمة رامي صبري وويجز 

ومن ناحية أخرى، علق الفنان رامي صبري على أزمته مع ويجز بعد حرب التصريحات المتبادلة بينهما في وقت سابق، وذلك بعدما اتهم “ويجز" رامي صبري بالتقليل من مطربي الراب.

وقال رامي صبري خلال لقائه مع Arab wood: “زمان وأنا قد ويجز كنت بزعل وبعمل أكتر منه.. وعارف أن هو علشان لسه صغير معندوش خبرة في الرد.. لكن أنا معنديش مشكله معاه.. ومعرفش هو أضايق ليه يمكن حد سخنه، ولكن أنا بحبه وهو بيعمل مزيكا”.

وكان ويجز قد هاجم رامي صبري، واتهمه بالتقليل، من مطربي الراب.

قال ويجز في فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام عبر خاصية الإستوري: “هتكلم على فنان فاكر إنه عنده الصلاحية إنه يطلع يتكلم عن أى حد فى أى وقت والناس تسمع وتسكت.. الفنان دا اسمه رامي والفنان دا كل ما بيقعد من ٤ لـ ٥ شهور يزهق ويطلع يتكلم على بتوع الراب فى التليفزيون”.

 

وتابع ويجز: “هتكلم إمتى على بتوع البوب اللى أنت منهم واللى فى مجالك انا شايف مبتفهمش فى الراب حاجة زى ما انت قولت قبل كدة ومش هتعرف تعمله وانت كدة مبتقدرش الفنانين وفاكر أن هما عايزين يوصلولك  وهما اصلا معدينك بكتير انت رقم ١٩ يا رامي انت بعيد أوي”.

واختتم ويجز حديثه، معلقا: “جماعة استنوا أغنيتي الجديدة يوم ٢٧ ومش هقولكوا عبارة عن إيه أستاذ رامي بقي ممكن يقولنا ويشرحلنا الأغنية دي عبارة عن إيه دا لو فهم”.

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أغنية محمد حماقي و ويجز في رمضان 2025 محمد حماقي و ويجز ويجز محمد حماقي
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