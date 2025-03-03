الإثنين 03 مارس 2025
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ثقافة وفنون

حاجة مؤلمة، داليا مصطفى تكشف عن تعرضها للتحرش أكثر من مرة

الفنانة داليا مصطفى،
الفنانة داليا مصطفى، فيتو

 داليا مصطفى، كشفت الفنانة داليا مصطفى، عن تعرضها للتحرش أكثر من مرة خلال طفولتها، مؤكدة أن الأمر كان مؤلمًا للغاية وترك أثرا نفسيا عميقًا.

 

نشر السلوكيات السيئة من خلال الأعمال الفنية

 وردت داليا مصطفى، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن بعض التعليقات على بعض الأعمال الفنية تساهم أحيانا في نشر هذه السلوكيات عند تقديمها بشكل كوميدي، موضحة أنها لا تعرف إذا كانت هذه الأعمال تساهم من عدمه في نشر هذه السلوكيات.

 

تقديم التحرش بقالب كوميدي من خلال الأعمال الفنية

 وأوضحت داليا مصطفى، أن الأعمال الفنية التي تقدم التحرش بشكل كوميدي هو أمر غير جيد ولا داعي لمثل هذه الأعمال، منوهة بأن هذا الطرح غير مقبول ولا مبرر له.

 

داليا مصطفى: بعض المنصات تروج لأفكار بعيدة عن عادات المجتمع وتعاليم الدين

وانتقدت الفنانة داليا مصطفى بعض الأعمال الفنية على المنصات، مؤكدة أنها تروج لأفكار لا تتناسب مع عاداتنا وتعاليم الدين، معربة عن استيائها من بعض الأعمال الفنية المعروضة على بعض المنصات الرقمية.

وأكدت أن هذه المنصات الرقمية التي تعرض بعض الأعمال الفنية تحمل أجندات بعيدة عن عادات المجتمع وتعاليم الدين، موضحة أن هذه الأعمال تروج لأفكار معينة وتعمل على فرضها كأمر طبيعي، مشيرة إلى أن المشاهد أصبح مطالبا بقبولها والتعامل معها دون اعتراض.

وتابعت: "أنا شايفة أن الأعمال الفنية على بعض المنصات أجندة والخطورة الأكبر تكمن في تأثير هذه الأعمال على الأجيال الجديدة، حيث أصبح البعض منهم يرون هذه الأمور عادية دون إدراك خطورتها"، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق الأسر في توعية الأبناء بالقيم الصحيحة، موضحة أنها تحاول دائمًا الحوار مع أبنائها لإيصال المفاهيم الصحيحة، مشددة على ضرورة الوعي بخطورة المحتوى الموجه، وضرورة تصدي المجتمع لمثل هذه الأفكار التي تتنافى مع القيم والأخلاق.

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داليا مصطفي الفنانة داليا مصطفي أسما إبراهيم برنامج حبر سري القاهرة والناس

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