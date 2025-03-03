مسلسل إش إش الحلقة الرابعة، إدوارد يراقب مي عمر ويضبطها مع الشرنوبي

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل إش إش حول شروق (إش إش)، التي تمضي ليلتها مع زوجها الجديد مختار (محمد الشرنوبي) لكنها تضطر للعودة إلى منزلها حتى لا تثير الشكوك لدى أسرتها حول اختفائها.

وفي هذه الأثناء، يكشف بوشكاش (إدوارد) أن إش إش وصفاء تعملان في الدعارة، وتصاب إخلاص بالغضب الشديد وتحاول الاتصال بإش إش مرارًا، مما يدفع إش إش للعودة إلى المنزل وتنشب مشادة كلامية بينها وبين والدتها، وتحاول إش إش إقناعها بعدم صحة ما قيل، ويؤيدها مكرم شخاليل، الذي يكشف لوالدة إش إش أنه اصطحب ابنتاها إلى أحد أماكن الأثرياء، حيث شاركا في فقرة راقصة خلال إحدى الحفلات مقابل عشرين ألف جنيه.

تشعر صفاء وإش إش بالحزن الشديد بسبب شك والدتهما فيهما، وبعدها تدعو انتصار ابنتها إش إش، وتخبرها بقصة شادية ومختار وفرح الـجريتلي، وتتساءل عما إذا كان يجوز بعد ذلك لها الاستمرار في علاقتها مع مختار، فتخبرها إش إش أنه لا يجوز ذلك.

وبينما تكشف إش إش لشقيقتها صفاء عن زواجها السري من مختار، تشعر صفاء بالصدمة والحيرة، ولا تدري ما ينبغي عليها شقيقتها فعله.

وعندما تخرج إش إش من منزلها، تجد الشرطة في انتظارها، ويبلغها الضابط بأنه قد تم القبض عليها بسبب علاقتها بمختار، وعند استجوابها عن طبيعة هذه العلاقة، تعترف بأنها تزوجته سرًا، وكشف الضابط لها أن مختار من تجار المخدرات، كما أنه ساومها على التعامل معه مقابل عدم إفشاء سر زواجهما، وأخبرها بأنه سيتواصل معها مجددًا.

وتذهب إش إش إلى منزل مختار، وبينما هي هناك لتخبره بأمر مفاجئ، يأتي بوشكاش إلى المنزل، ويسأله عن سر وجود إش إش لديه.

مسلسل إش إش الحلقة الثالثة

دارت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل إش إش حول مي عمر (إش إش) التي تفكر كثيرا بمختار، وتنتظر أن يتواصل معها، وبالفعل يتصل بها ويخبرها أنه قد افتقدها، ويتحدث معها حديثًا رومانسيًا.

تأتي شقيقتها لاحقًا لتخبرها بأنها حصلت على فرصة عمل جديدة في إحدى “الفلل”، مقابل عشرين ألف جنيه، فتوافق إش إش وتذهب إلى هناك، حيث ترقص في الحفلة.

وبعد انتهاء الحفل، يبدي الرجل إعجابه بالفقرة التي قدمتها إش إش برفقة حسن شاكوش وشقيقتها صفاء، لكنه يسخر من حجم شقيقتها، مما يدفع إش إش إلى ضربه والتشاجر معه.

يتم طردهما من الحفلة، لكن فيما بعد، يتوسط مكرم شخاليل ويقنع الرجل بمنحهما المال، وبينما كانت صفاء تتحدث مع شخاليل يتنصت بوشكاش إلى حديثهما حول طبيعة العمل الجديد، فيسيء الفهم ويعتقد أن إش إش وشقيقتها تعملان في الدعارة، ويخبر تيسير بهذا الأمر، مما يثير الجدل حولهما.

على الجانب الآخر، يذهب مختار إلى إش إش ويطلب منها الزواج، ويخبرها أن الزواج سيكون رسميًا لكن دون إعلان، توافق إش إش بشرط أن يكون الزواج على يد مأذون شرعي، فيطمئنها مختار بأنه سيفعل ذلك.

في هذه الأثناء، تشعر لبنى بالغضب من مختار وعلاقته بإش إش، خاصة بعد أن أرسلت شخصًا لمراقبتهما، وتخبر شادية بما يحدث، فتصاب شادية بالقلق وتقرر الذهاب إلى إخلاص كابوريا (والدة إش إش)، حيث تعايرها بفقرها وتطلب منها أن تبعد ابنتها إش إش عن ابنها مختار، مما يصيب إخلاص بالصدمة.

وتزداد صدمتها حينما تخبرها تيسير بأن ابنتها تعمل في الدعارة، وتختتم أحداث الحلقة بمشهد يظهر ضباط شرطة يراقبون منزل مختار وخاله، اللذين يقيمان حفلات ماجنة.

في تلك الأثناء، تذهب إش إش إلى هناك وتتزوج مختار، لكن المأذون الذي عقد قرانهما لم يكن حقيقيًا، بل كان خال مختار متنكّرًا في هيئة مأذون شرعي.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الأخرى.

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