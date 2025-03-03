داليا مصطفى تكشف حقيقة طلاقها من شريف سلامة "فيديو"

داليا مصطفى، ردت الفنانة داليا مصطفى، على ما تردد بشأن انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة.

هل طلبت داليا مصطفى الطلاق؟

وقالت داليا مصطفى خلال برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم بقناة "القاهرة والناس":"انا طلعت في فيديو وقلت مطلبتش الطلاق، لإن الناس كلها كانت بتسأل السؤال ده لكني أرفض الحديث عن حياتي الشخصية".

رفض داليا مصطفى إعلان انفصالها عن شريف سلامة

ورفضت داليا مصطفى، نفي أو تأكيد طلاقها أو انفصالها عن الفنان شريف سلامة، معقبة:"مش حابة اتكلم في حاجة زي كده خالص، ولا هاتكلم عن حياتي الشخصية أبدا".



ولفتت:"قلت الست بتحلو وبتنور بعد الطلاق بس دي كانت جملة بتتقال لكل البشر، وانا بدأت أركز مع نفسي من فترة طويلة، بعد لما ولادي كبروا وقلت لازم أهتم بنفسي بقى".



داليا مصطفى: ابتعدت عن الفن لرعاية أسرتي ولم أندم على قراري

وكشفت الفنانة داليا مصطفى، عن السبب الحقيقي وراء ابتعادها عن الساحة الفنية لفترة طويلة، مؤكدة أنها اتخذت هذا القرار بإرادتها من أجل التركيز على أسرتها وتربية أبنائها، رغم أنها كانت في أوج نجاحها الفني.

وأوضحت، أنها لم تتعرض لأي ضغوط خارجية لاتخاذ هذا القرار، بل كان القرار نابعًا من قناعتها الشخصية، مشيرة إلى أنها تفضل التركيز في أمر واحد وإتقانه بدلًا من التشتت بين الفن والحياة العائلية.

وأضافت: "ما ندمتش وعملت اللي عليا قدام ربنا، وكنت شايفة إن ده الأفضل، لكن لاحقًا أدركت أنه كان يمكن تحقيق التوازن بين عملي الفني ورعاية أسرتي"، مؤكدة أنها تتمنى أن ينعكس اهتمامها بأبنائها إيجابيًا عليهم في المستقبل، لكنها لا تنتظر مقابلًا لذلك، لأن ما قامت به كان بدافع الأمومة والمسؤولية، منوهة بأن فكرة توقع رد فعل أولادها كان في وقت سابق ولكن الآن لا تتوقع رد فعل أولادها، مشددة على أنها أحيانًا تكون حادة في رد فعلها ورد الفعل يكون على حسب الموقف والشعور، قائلة: "أسرتي أهم بالنسبة لي من أي حاجة تانية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.