الإثنين 03 مارس 2025
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ثقافة وفنون

بعد فوزه بـ200 ألف جنيه، صعيدي لمحمد رمضان: المدفع أحسن من أفلامك

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان مدفع رمضان، فيتو

 طلب الفنان محمد رمضان، خلال برنامج “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc”، من أحد المشتركين من الأقصر، إبداء رأيه في البرنامج بعد فوزه بمبلغ 200 ألف جنيه من خلال القرعة العلنية للبرنامج.

 

محمد رمضان يهنئ الفائز بجائزة مدفع رمضان 200 ألف جنيه

 وهنأ الفنان محمد رمضان، شخص يدعى “عمر محمد حسان” من محافظة الأقصر، بعد فوزه بجائزة الـ200 ألف جنيه، قائلا:"ألف مبروك كسبت معانا 200 ألف جنيه، ألف مبروك يا واد عمي وتحية منا لأهل الأقصر".


الفارق بين أفلام محمد رمضان وبرنامج مدفع رمضان

وسأل محمد رمضان الفائز بالجائزة، قائلا:"ايه اللي عاجبك في البرنامج؟، ليجيب:" أحسن من الأفلام لإنك بتساعد الناس".

 

برنامج مدفع رمضان

 ويقدم محمد رمضان خلال شهر رمضان 2025، برنامج مدفع رمضان عبر شاشة DMC طوال الشهر الكريم.

برنامج مدفع رمضان هو محتوى إنساني يستهدف عددا من الجمهور لمنحهم جوائز البرنامج، ويظهر محمد رمضان خلال الحلقات بعدد من الشخصيات منها صبي القهوجي وسواق التوكتوك، بالإضافة إلي أنه سيظهر بشخصية شبيهة لشخصية نخنوخ التي قدمها أشرف عبد الباقي في فيلم لخمة راس.

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