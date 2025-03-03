الإثنين 03 مارس 2025
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ثقافة وفنون

أول تعليق من محمد حماقي بعد خضوعه لعملية جراحية

حماقي
حماقي

حرص الفنان محمد حماقي على توضيح تفاصيل أزمته الصحية بعد أن خضع لعملية جراحية لعلاج فتقا بمنطقة البطن.

الفنان محمد حماقي

وكتب حماقي عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "كل سنة وأنتوا طيبين ورمضان كريم ويا رب يكون شهر خير علينا كلنا، الكام ساعة اللي فاتوا انتشرت أخبار كتير فيها مبالغات عن حالتي الصحية".

وتابع "أنا حابب أطمنكم أنا كنت بعمل عملية صغيرة وميعادها متحدد من فترة كبيرة، والحمد لله تمت بسلام وأنا دلوقتي في البيت، شكرا على سؤالكم ودعواتكم وربنا ما يخض حد على حبايبه أبدا".

وقدم الثنائي محمد حماقي وويجز أغنية حملة إعلانية لصالح أحد البنوك في رمضان 2025.

أغنية محمد حماقي وويجز في رمضان 2025 

أغنية محمد حماقي وويجز في رمضان 2025 من كلمات أحمد حسن راؤول ومن ألحان مدين وتوزيع حسن الشافعي. 

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