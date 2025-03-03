نفسي بابا يزور بيت ربنا، رد فعل محمد رمضان تجاه فتاة الإسماعيلية "فيديو"

رصدت "عربية الفرحة" الخاصة ببرنامج "مدفع رمضان" الذي يقدمه الفنان محمد رمضان على شاشة قناة "dmc"، عددا من أحلام الناس في الشارع.

محمد رمضان يحقق حلم فتاة الإسماعيلية

وحقق الفنان محمد رمضان، حلم إحدى الفتيات من الشارع وتدعى "ريهام حسن محمد" من منطقة الجمالين بمحافظة الإسماعيلية، التي رغبت في فوز والدها برحلة عمرة.

محمد رمضان يعلق على حلم فتاة الإسماعيلية

وقالت ريهام في رسالة حلمها لـ محمد رمضان "نفسي بابا يزور بيت ربنا..حلمي أطلع بابا عمرة".

وعلق الفنان محمد رمضان على حلم فتاة الإسماعيلية، قائلا: "حلمها تطلع باباها عمرة، ربنا يحفظها لك يا حاج ويبارك لك فيها، لما بنت يتقال لها حلمك إيه فتقول حلم خاص بأبيها فهذه بنت حلال..عمرة مقبولة يا حاج أبو ريهام ولا تنسانا بالدعاء".



برنامج مدفع رمضان

ويقدم محمد رمضان خلال شهر رمضان 2025، برنامج مدفع رمضان عبر شاشة DMC طوال الشهر الكريم.

برنامج مدفع رمضان هو محتوى إنساني يستهدف عددا من الجمهور لمنحهم جوائز البرنامج، ويظهر محمد رمضان خلال الحلقات بعدد من الشخصيات منها صبي القهوجي وسواق التوكتوك، بالإضافة إلى أنه سيظهر بشخصية شبيهة لشخصية نخنوخ التي قدمها أشرف عبد الباقي في فيلم لخمة رأس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.