فريدة سيف النصر: عديت مرحلة لبس الحجاب وقرفت من بوسة نور الشريف

فريدة سيف النصر، قالت الفنانة فريدة سيف النصر:"أنا ماندمتش على خلع الحجاب رغم إنه حاجة جميلة ونضيفه وربنا يقدرني وألبسه تاني".

موقف فريدة سيف النصر من ارتداء الحجاب

وتابعت خلال لقائها ببرنامج "وشك مكشوف" المذاع على قناة "هي":"أنا خلاص عديت مرحلة لبس الحجاب، طالما تخطيت سن الـ60 وفقا للشرع من حقي أخلع الحجاب، والست لا تعاقب بعد الـ60 على خلع الحجاب".

وأضافت فريدة سيف النصر:"ورأيي إن الست اللي لسه حلوة وجميلة مينفعش تخلع الحجاب حتى لو بعد سن الـ60، وفيها إيه لو حافظت على اللبس المحتشم بدون ارتداء الحجاب سواء كنت صغيرة أو كبيرة".

رفض فريدة سيف النصر العري

وواصلت:"الاحتشام من الشياكة والأناقة، وارفض العري وفتحات من فوق ومن تحت دي حاجة صعبة لأي ست لإن كده تبقى الدنيا بايظة وجنان".

رفض قبلة نور الشريف

وكشفت فريدة سيف النصر، عن رفضها القبلات في الأفلام، وبشأن قبلة الفنان نور الشريف لها في فيلم "صراع الأحفاد" علقت:"مقدرتش اتقبل اللحظة دي، أنا محدش يبوسني أنا بقرف من البوس".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.