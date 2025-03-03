مخرج العتاولة 2 يكشف: هل ننتظر جزء ثالث في رمضان 2026؟

قال المخرج أحمد خالد موسى مُخرج مسلسل العتاولة 2، الذي يخوض السباق الرمضاني، إن السياق الدرامي للجزء الثاني من مسلسل العتاولة يختلف بشكل كبير عن تيمة أحداث الجزء الأول، حتى مع الظهور المفاجئ لشخصية " عيسى الوزان" التي يؤديها الفنان باسم سمرة، حيث سيكون الصراع هذه المرة مختلفا عن الجزء الأول.



وأشار موسى في مداخلة هاتفية لبرنامج كاس إينرجي للدراما انه قد أضاف شخصية الفنانة فيفي عبده التي تظهر في الجزء الثاني من العتاولة ستشهد تحولا كبيرًا في الأحداث بداية من الحلقات المقبلة، حيث سيظهر الخط الدرامي لها كونها تظهر للثأر من والدة "نصار وخضر"، بعكس ما ظهر خلال الحلقات الأولى من المسلسل إنها جاءت لمساعدة العتاولة.



وكشف مخرج العتاولة أن الحالة الصحية للفنان أحمد السقا تحسنت بشكل كبير، وخلال يومين سيعود لاستنئاف تصوير مشاهده بالعمل، موضحا أن قرار إنتاج جزء ثالث من العتاولة لم يحسم بعد ولكن يتوقف على ردود أفعال الجمهور خلال الأيام المقبلة.

مسلسل العتاولة 2

وتدور أحداث مسلسل العتاولة 2 في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، ثراء جبيل، يسرا الجديدي، وآخرين، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى

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