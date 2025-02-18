فريدة سيف النصر تدعم بسمة بوسيل في تصريحاتها عن تامر حسني

دعمت الفنانة فريدة سيف النصر المغربية بسمة بوسيل بتصريحاتها الأخيرة عن الفنان تامر حسني، والتي تسببت في حالة كبيرة من الجدل، وهجوم شديد على النجمة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقالت فريدة سيف النصر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كلام عادي جدا ولا غلطة ومنتهى العقل والرقي..علشان كده هي وتامر لايقين على بعض. بعيدا عن خرابين البيوت في عيال ياجماعة الكبيرة بقت عروسة.. وأبوها أول حب في حياتها هاتحس بالخيانة، ليه كده ربنا يبعد عنكم ولاد الحرام بتوع أنا ومن بعدي الطوفان..ده رأيي كأم”.

تصريحات بسمة بوسيل

وقد سبق وأثارت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، جدلًا كبيرًا بعدما خرجت في لقاء تلفزيوني لتطلق مجموعة من التصريحات النارية حول علاقتها بطليقها المطرب تامر حسني.

وأكدت أن الحب دمرها حينما تزوجت في سن مبكرة، وهو ما تسبب في انعدام ثقتها بنفسها، لتروي بعدها تفاصيل مأساوية عن حياتها، وبكائها لفترات طويلة، وتعاطيها منومات بشكل هيستيري.

انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

وتسبب ذلك اللقاء في ضجة، وهجوم على بسمة بوسيل من قبل البعض، بسبب صمتها لسنوات طويلة، وحديثها بعد الانفصال عن تامر حسني بهذه الطريقة.

وانتقدها البعض بسبب تضارب تصريحاتها، حينما ذكرت قبل فترة أن البعض يحاول الإصلاح بينها وبين زوجها، ولكنها عادت في اللقاء لتؤكد أنها لن تعود مرة أخرى إلى زوجها.

بسمة بوسيل تبرر هجومها على تامر حسني

وأمام الانتقادات التي واجهتها بسمة بوسيل، قررت الأخيرة أن تدافع عن نفسها، وتبرر موقفها، بعدما نشرت عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام"، كلمات تعبر عن موقفها.

بعدما قالت "عجيب كيف يُطلب من المرأة أن تصمت كي لا تهز صورة الرجل، لكن لا يطلب من الرجل أن يتصرف بشكل لائق كي لا يكسر قلب امرأة".

وتابعت والدة أبناء تامر حسني الثلاث حديثها قائلة "حين تتكلم المرأة بعد صمت طويل، يقال لماذا الآن.. وحين تصمت يقال لماذا لم تتكلم؟، المشكلة ليست في الكلام أو الصمت، بل في قدرة البعض على سماع الحقيقة عندما لا تناسبهم".

وأضافت بسمة بوسيل قائلة "ليست كل امرأة تتحدث نادمة، وليست كل امرأة تصمت راضية.. أحيانا الصوت يأتي بعد أن يدفن الصبر، وبعد أن تتحرر النفس من قيود الخوف أو التردد.. حينما تصبح الحقيقة ثقيلة على من اعتادوا سماع نصفها فقط".

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