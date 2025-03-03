أخبار الاقتصاد اليوم، انخفاض أسعار الدواجن البيضاء،مواعيد عمل البنك الأهلي في رمضان،موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025،والبورصة تربح 9 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



88.4 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الاثنين

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الاثنين نسبة 88.4 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.7 % والعرب على 6.9 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 76.8 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 53.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.9 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 4.8 % وسجل العرب 5.3 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 58.6 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 105.1 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملات جلسة الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 30988 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 38708 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13630 نقطة.



مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة



وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 8645 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 11967 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3304 نقطة.

مواعيد التداول خلال شهر رمضان المعظم

وقررت إدارة البورصة المصرية أن تكون مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان المعظم كما يلي:

لتكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة كالتالي:

- السوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) وجلسة تداول سندات وأذون الخزانة المصرية وجلسة تحويلات شهادات الإيداع الأجنبية مقابل الأسهم المصرية من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1:30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9:30 صباحًا.

- جلسة مزاد سعر الاقفال:

فترة مزاد سعر الاقفال من توقيت 1:15 ظهرًا ولمدة 10 دقائق، على أن يتم غلق جلسة المزاد في وقت متغير (عشوائي) بداية من توقيت 1:23 ظهرًا وحتى توقيت 1:25 ظهرًا.

فترة التعديل من توقيت غلق جلسة المزاد وحتى توقيت 1.25 ظهرًا.

جلسة التداول بسعر الإغلاق من توقيت 1:25 ظهرًا وحتى توقيت 1:30 ظهرًا تمامًا.

- تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9:15 صباحًا إلى الساعة 9:30 صباحًا وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9:30 صباحًا حتى 9:45 صباحًا.

- تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهرًا إلى الساعة 2 ظهرًا.

- جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين والأربعاء من كل اسبوع من الساعة 11:30 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا.

- جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا.

بالأرقام، المنتجات الغذائية المصرية المصدرة إلى جنوب إفريقيا في 2024



رصدت تقرير حديث عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أهم المنتجات الغذائية المصرية المصدرة إلى جنوب إفريقيا في عام 2024 والتى جاءت كالتالى:

1- البسكويت ومحضرات من الحبوب بقيمة 8.3 مليون دولار

2- صلصة الطماطم بقيمة 4 ملايين دولار

3- الشوكولاتة بقيمة 2.4 مليون دولار

4- المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 2 مليون دولار

5- العصائر والمركزات بقيمة 1.4 مليون دولار

6- التبع المصنع بقيمة 1.3 مليون دولار

7- لبان بقيمة 1.2 مليون دولار

8- المكرونة بقيمة 971 الف دولار.

9- قيمة صادرات سكر وجلوكوز بنحو 862 الف دولار

10- مربى نحو 769 الف دولار

11- مركزات طماطم بقيمة 635 الف دولار

12- فراولة مجمدة بقيمة 309 آلاف دولار

13- خضار مجفف بقيمة 300 الف دولار

14- خضار مجمد بقيمة 266 الف دولار

15- نشاء بقيمة 237 الف دولار

16- زيوت عطرية بقيمة 219 الف دولار

17- حلوى جافة بقيمة 86 الف دولار

18- طحينة وحلاوة بقيمة 70 الف دولار

19- صادرات دقيق بقيمة 45 الف دولار.



وزير الاتصالات يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمحمول ببرشلونة

شارك، اليوم، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والمعرض الدولي للمحمول MWC 2025 فى مدينة برشلونة بأسبانيا، وذلك بحضور الملك فيليب السادس ملك أسبانيا، وبيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا.

يعد المؤتمر هو أكبر حدث سنوي عالمي يجمع المعنيين بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم وتنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA بمشاركة أكثر من 100 ألف شخص؛ وما يزيد عن 2700 عارض وبحضور صناع القرار والخبراء ومسئولي المنظمات الدولية وكبرى الشركات التكنولوجية والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.

وناقشت الجلسة عددا من الموضوعات الرئيسية ذات الصلة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شملت مستقبل التكنولوجيا العالمى، والبنية التحتية للاتصالات، وأهمية الشراكات الدولية والحوكمة الفعالة لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا ودعم الاقتصاد الرقمي.





مواعيد عمل البنك الأهلي في رمضان



يتساءل الملايين عن مواعيد عمل البنك الاهلي في رمضان 2025.

وقد حدد البنك المركزي مواعيد عمل البنوك في رمضان 2025 وذلك لكل البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

وأعلن البنك المركزي المصري مواعيد البنوك خلال شهر رمضان في كافة فروع البنوك العاملة في مصر ومنها مواعيد عمل البنك الاهلي.

وقال البنك في بيان له إن مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025 ستكون كما يلي في البنك الاهلي.

بالنسبة للموظفين:

من الساعة التاسعة صباحًا إلي الساعة الثانية بعد الظهر.



بالنسبة إلى الجمهور:

من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلي الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

أوضح مسئولو البنك الأهلي خصائص فيزا المشتريات بالعملة الأجنبية.

وتضمنت قائمة استخدامات فيزا المشتريات بالعملة الأجنبية لعملاء البنك الأهلي ما يلي:

الحد الأقصى لمبلغ الحركة الواحدة في المشتريات بالعملة الأجنبية هو الحد الائتماني للبطاقة كاملًا بما لا يزيد عن المحددات أعلاه لكل بطاقة.

في حال امتلاك أكثر من بطاقة ائتمانية للبنك الأهلي المصري فإن الحد الأقصى الشهري لمجموع الاستخدامات بالعملة الاجنبية لكافة بطاقات العميل الائتمانية هو الحد الأقصى الشهري لأعلى منتج بحوزته.

حدود الاستخدام بالعملة الأجنبية للبطاقات تخضع للحد الائتماني للبطاقة أو المحددات أعلاه أيهما أقل.

يتم ايقاف استخدام البطاقات المصدرة من البنك الأهلي عند بعض المتاجر من فئات معينة على سبيل المثال حركات شحن المحافظ الإلكترونية بالعملة الأجنبية ومتاجر المجوهرات وذلك بهدف استمرار البنك بإتاحة الاستخدام بالعملة الأجنبية للبطاقات في باقي المعاملات سواء المشتريات أو السحب النقدي وفقا والمحددات أعلاه.

تتضمن المحددات أعلاه % 5 عمولة استخدام بالعملة الأجنبية.

يتم احتساب كافة المعاملات التي يتم إجراؤها باستخدام خاصية تحويل العملة الديناميكي (Dynamic Currency Conversion) ضمن محددات استخدام البطاقات بالعملة الأجنبية، وبالتالي يتم احتساب عمولة تدبير العملة (Markup Fees) على كافة تلك المعاملات.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لجميع العاملين بالدولة



يبحث العديد من المواطنين خلال الساعات الماضية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، وهو ما كشفته وزارة المالية، حيث وضعت جدول صرف مرتبات مارس 2025، للعاملين بالدولة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة.

ومع بدء صرف مرتبات شهر فبراير بدأ العديد من المواطنين يتساءلون عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لجميع العاملين بالدولة.

وجاءت مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، بشكل مبكر نسبيًّا، ومن المقرر أن تشهد مرتبات مارس 2025 نفس الأمر بالتبكير أيضًا.

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه يتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر مارس بدءًا من ٢٣ مارس، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مارس ٢٠٢٥ ، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر مارس المقبل، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

أسباب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي

تشهد الفترة الحالية ارتفاعات متتالية في صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي بمصر.

وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (البنك المركزي والبنوك التجارية) من أدنى مستوى له البالغ سالب 29.0 مليار دولار في يناير 2024 ليصل إلى موجب 8.7 مليار دولار في يناير 2025 بزيادة قدرها 37.8 مليار دولار.

وذلك يعكس جهود عديدة ونجاح في خطة القطاع المصرفي نحو زيادة الأصول الأجنبية وتوفير السيولة من العملات الأجنبية خاصة الدولار.

وقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي خلال ذات الفترة بنحو 23.5 مليار دولار بينما شهد صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنحو 14.3 مليار دولار.

وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من 5.2 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025 بزيارة قدرها 3.5 مليار دولار، ويعد هذا أعلى ارتفاع شهري منذ مايو 2024. فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي من 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 12.0 مليار دولار في يناير 2025 بزيادة قدرها 0.4 مليار دولار. كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية من سالب 6.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى سالب 3.3 مليار دولار في يناير 2025 بارتفاع قدره 3.1 مليار دولار. وقد جاء هذا التحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية مدفوعًا بارتفاع الأصول الأجنبية بنحو 2.1 مليار دولار نتيجة زيادة الموارد من العملات الأجنبية والتي تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج وكذا استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، بالإضافة إلى انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية بنحو مليار دولار.





مجموعة إي اف چي القابضة تحصل على شهادة الآيزو 20000



أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة، المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حصولها على شهادة الآيزو 20000، المعيار المعترف به عالميًا لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM). تؤكد هذه الشهادة المرموقة على التزام المجموعة الراسخ بتقديم خدمة استثنائية لعملائها ومستثمريها من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ويستند معيار الآيزو/آي إي سي 20000 إلى أطر عمل معروفة مثل المعيار BS 15000 الذي تم تطويره بواسطة معهد المعايير البريطاني ومعيار ITIL V4 الذي تم تطويره من قبل "مكتب التجارة الحكومية"، بالإضافة معيار COBIT v5 الصادر عن "جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات ". وبناء على ما سبق يوفر معيار ايزو 20000 إطارًا شاملًا للإدارة التقنية والمالية لخدمات تكنولوجيا المعلومات على مدار دورتها الحياتية. ويشمل ذلك التخطيط والتصميم والانتقال والتسليم والتشغيل والتحسين المستمر، مما يضمن تحسين نظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات في مجموعة إي اف چي القابضة من منظور الموارد التقنية والمالية والبشرية.

وعلق محمد فتحي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بمجموعة إي اف چي القابضة، قائلًا: "يُعتبر حصولنا على شهادة الآيزو 20000 إنجازًا مهمًا للمجموعة ويعكس تفانينا في تحقيق التميز واهتمامنا بالتحسين الدائم للخدمات التي نقدمها. كما تؤكد الشهادة على التزامنا بأعلى معايير الصناعة لضمان إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لدينا بصورة مثالية وتوافقها مع أفضل الممارسات".

وتُكمّل شهادة الآيزو 20000 شهادة الآيزو 27001 التي حصلت عليها مجموعة إي اف چي القابضة لإدارة أمن المعلومات في العام الماضي.

وتوفر هاتان الشهادتان للعملاء والمستثمرين والمساهمين والجهات التنظيمية للعمل، تأكيدًا بأن ممارسات تكنولوجيا المعلومات والأمن في المجموعة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

كما تعزز الشهادتان التزام المجموعة ببناء الثقة والاطمئنان بينها وبين الأطراف ذات الصلة، وتعمل على الحفاظ على أطر عمل متينة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن، مما يضمن سلامة وموثوقية خدماتها.

البورصة تربح 9 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين



ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 30988 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 38708 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13630 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 8645 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 11967 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3304 نقطة.

إنخفاض اسعار الدواجن البيضاء

سعر الفراخ اليوم ، سجل سعر الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ إذ انخفض سعر الدواجن البيضاء نحو جنيه، مقابل ارتفاع البلدي نحو 8 جنيهات، بحسب آخر تحديث، اليوم الإثنين الموافق 3 مارس 2025 ثالث أيام رمضان، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.



وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 3 مارس 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 102.2 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 78 جنيهًا إلى 120 جنيها للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 129.3 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع 8 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 110 جنيهات إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 91 جنيهًا.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 102 جنيهات إلى 103 جنيهات.

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