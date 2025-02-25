الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بـ 2.84 مليار دولار، هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية بطرح أسهم أدنوك للغاز

هيرميس، فيتو
هيرميس، فيتو

 أعلنت، اليوم، إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها قد أتم بنجاح عملية طرح مسوّق لأسهم شركة أدنوك للغاز نيابةً عن شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك). 

 

تفاصيل الصفقة 

شملت الصفقة بيع حوالي 3.1 مليار سهم، وتمثل حصة 4% في "أدنوك للغاز"، بقيمة إجمالية بلغت 2.84 مليار دولار أمريكي. وتُعد هذه العملية أول طرح مسوّق من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكبر عملية طرح في سوق أبو ظبي للأوراق المالية حتى تاريخه.

 

إي إف چي هيرميس تقوم بدور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك

وقامت  إي إف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك في هذه العملية، التي جاءت في إطار استراتيجية «أدنوك» لتعزيز السيولة والتداول الحر لأسهم «أدنوك للغاز». وقد شهد الطرح إقبالًا استثنائيًا من قبل المستثمرين المؤسسيين في دول التعاون الخليجي والأسواق العالمية.
 

 

وفي هذا السياق، أعرب علي خالبي، رئيس قطاع أسواق رأس المال في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور الذي لعبته الشركة في هذه الصفقة البارزة لصالح «أدنوك للغاز». 

وأشار خالبي إلى أن هذا الطرح يعكس الطلب القوي على أسهم الشركة والثقة المستمرة من المستثمرين في أدائها القوي وفرص نموها المستقبلية. وأضاف: "يمثل هذا الطرح تاسع عملية في أسواق رأس المال نقوم بتنفيذها لصالح مجموعة «أدنوك»، مما يؤكد على شراكتنا القوية والمبنية على ثقة." 

وتابع خالبي: "أن خبراتنا الواسعة في إدارة الطروحات الكبرى تمكننا من دعم عملائنا في تحقيق أهدافهم الاستراتيجية وتعزيز مشاركة المستثمرين، ويؤكد نجاح هذه الصفقة ريادتنا في أسواق رأس المال الإقليمية وقدرتنا على تنفيذ عمليات بارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

ويُعد هذا الطرح أحدث إنجازات إي اف چي هيرميس في أسواق رأس المال في منطقة الخليج، حيث جاء بعد حصولها على المركز الأول في أسواق رأس المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقًا لتقرير مجموعة بورصة لندن لعام 2024. 

وتأتي هذه الصفقة بعد قيام الشركة بعدة أدوار بارزة في عدد من الطروحات الثانوية الكبرى، من بينها الطرح الثانوي لشركة أرامكو، الذي كان من بين الأضخم في المنطقة، بالإضافة إلى إتمام الخدمات الاستشارية لصفقتي طرح أسهم شركة أدنوك للحفر من خلال آلية سجل الاكتتاب المعجّل، والتي تعكس قدرة الشركة في الجمع السريع والفعال لرأس المال.

ويُعد بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. 

وفي السوق المصري، تعد مجموعة إي اف چي القابضة بنك شامل يمتلك منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر في مصر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة فاتورة، المنصة المتكاملة لتسهيل المعاملات الإلكترونية بين الشركات، وشركة إي اف چي فاينانس لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية الامارات العربية ا اسهم شركة الاستثمار المباشر الإمارات العربية المتحدة التعاون الخليجى الشرق الأوسط الشرق الاوسط وشمال افريقيا إي اف چي القابضة إي اف چي هيرميس دول التعاون الخليجي

مواد متعلقة

إي إف چي هيرميس السعودية تحصل على الجائزة الذهبية في ملتقى الأسواق المالية

هيرميس تعين خالد السويلم رئيسا لمجلس إدارة شركتها التابعة بالسعودية

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

أسعار شقق سكن مصر في الطرح الجديد (إنفوجراف)

الرئاسة في أسبوع، السيسي يشهد فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.. ويشارك في قمة البريكس بروسيا.. ويستقبل وفد الكونجرس الأمريكي بالقاهرة

أسعار شقق الطرح الجديد سكن لكل المصريين 5 (إنفوجراف)

«إي إف جي هيرميس» تنجح في إصدار سندات لشركة حلول تمويلية بـ 450 مليون جنيه

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء وهذا العيار يسجل 4760 جنيها

زلزال يضرب شمال غرب حلوان وبيان عاجل من البحوث الفلكية

اتنصب عليهم في 632 ألف جنيه، 15 ضحية جديدة لمنصة “FBC” في الجيزة

السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على أمن واستقرار العراق

علاء مبارك يحيي ذكرى رحيل والده الخامسة (فيديو وصور)

السيسي وعمار الحكيم يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وإنهاء الاحتلال للأراضي السورية

جمال مبارك يحيي ذكرى وفاة والده من داخل ضريحه (صور)

ارتفاع جديد في سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025

منوعات

المزيد

روسيا تبتكر أول صاروخ في العالم يحلق في الفضاء ويحدد هدفه بكاميرا

نتفليكس تتكفل بتكاليف سفر كارلا صوفيا جاسكون للأوسكار رغم فضح عنصريتها

جواب بخط عبد الناصر يدفع محمد سليم لجمع الطوابع البريدية النادرة للرئيس الراحل

مركبة تبحث عن الماء في صحراء القمر الجليدية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كم عدد سحرة فرعون؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

متى يجوز قصر الصلاة وجمعها؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية