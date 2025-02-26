محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الحملات التموينية خلال شهر رمضان

وجه الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية مديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة تكثيف حملات الرقابة على الأسواق والأسعار خلال شهر رمضان المبارك، للتأكد من توافر جميع السلع بحالة جيدة وأسعار عادلة ومنع الغش التجاري والممارسات الاحتكارية.

وشدد على ضرورة زيادة حملات المرور والمتابعة على المطاحن بصفة يومية لمتابعة أرصدة الدقيق وجودته والتأكد من صرف الحصة كاملة للمخابز مع صرف ماكينة إضافية لكل مخبز لاستخدامها في حالة عطل الماكينة الأساسية.

وفي إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية عن تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية اعتبارًا من أول الشهر الكريم ليصبح بداية الإنتاج الساعة 8 صباحًا بدلًا من الساعة 5 صباحًا مع زيادة فترات التشغيل طوال النهار حسب طبيعة كل منطقة والنمط الاستهلاكي بها.

كما تم تكليف الشركة العامة لتجارة الجملة بتوفير المقررات التموينية الخاصة بشهر مارس للعمل على صرفها اعتبارًا من أول الشهر وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع، بالإضافة الى التنسيق مع شركة بتروجاس لضخ كميات كبيرة من البوتاجاز لسد احتياجات المواطنين في المناطق الغير مزودة بالغاز الطبيعي.

وتم التنسيق لزيادة معارض وشوادر العرض الخاصة بالسلع الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة في العديد من الجهات كأسواق اليوم الواحد المنتشرة في جميع أحياء المحافظة وعددها ۱۹ سوق خلال الأسبوع، وتنظيم ١٤ معرض بفروع شركة الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية وتنظيم ۱۷ معرض بالجمعيات التعاونية الإستهلاكية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة بالإضافة إلى تخصيص ركن بجميع السلاسل التجارية بالمحافظة وعددها ۱۲۷ فرع لبيع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة وتنظيم ٩ شوادر ومعارض بالمناطق الأكثر احتياجًا لبيع جميع السلع التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة.

كما شدد محافظ الإسكندرية على تطبيق كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين،مع تكليف كافة الجهات التنفيذية والرقابية بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على نطاق جميع أحياء المحافظة طوال شهر رمضان الكريم.

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