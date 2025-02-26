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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، طرح برومو مسلسل الغاوي لـ أحمد مكي (فيديو)

مسلسل الغاوي، فيتو
مسلسل الغاوي، فيتو

طرحت قناة ON برومو مسلسل “الغاوي” للفنان أحمد مكي، والذي يعرض عبر شاشتها حصريا في رمضان.

وظهر في البرومو عدد من أبطال العمل على رأسهم؛ أحمد مكي، وعائشة بن أحمد، وأحمد بدير، ومحمد لطفي.

 

مسلسل الغاوي أحمد مكي في رمضان 2025 

مسلسل الغاوى ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل الغاوي 

ويجسد الفنان أحمد مكي خلال الأحداث شخصية تدعى شمس ناصر العدوي، وهو يغوي تربية الحمام ويتمتع بمهارة كبيرة في تدريبه، حيث تربى وسط أهل الحارة داخل حي الجمالية، وترك تعليمه ليتعلم صنعة.

وتبدأ بعدها مرحلة جديدة في حياة شمس بتورطه في دائرة صراع لا تنتهي حين يفقد أحد أصدقائه الذي مات قهرا بعدما قضى عقوبة بالسجن.

 

أبطال مسلسل الغاوي 

العمل بطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل.

 

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