في ثاني أيام رمضان، انخفاض أسعار البانيه وارتفاع الفراخ والصدور والدبابيس، الأجنحة تصل لـ 175 جنيهًا، شعبة الثروة الداجنة تتوقع مزيدًا من الارتفاعات

سجلت أسعار الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا خلال اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، ليصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لـ 110 جنيهات للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

سعر الدواجن اليوم

5 جنيهات ارتفاعًا سنويًا في سعر الفراخ البيضاء

وارتفعت أسعار كيلو الدواجن البيضاء نحو 5 جنيهات مقارنة بسعرها في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للبوابة الحكومية.

سعر الفراخ اليوم

ليطرح ذلك سؤالًا هل تواصل أسعار الفراخ الارتفاع خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك؟

سعر الدواجن اليوم

توقعات بارتفاعات جديدة في سعر الدواجن

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن أسعار الدواجن شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسبوع الذي سبق حلول شهر رمضان المبارك، وأن هناك توقعات بارتفاعات جديدة خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة

أسعار الفراخ البيضاء ستتخطى الـ 100 جنيه في المزرعة

وتوقع «السيد» أن يتخطى سعر كيلو الدواجن البيضاء الـ 100 جنيه في المزرعة، مرجعًا السبب في ارتفاع أسعار الدواجن إلى الزيادة الكبيرة في سعر مدخلات الصناعة، إذ ارتفع سعر الكتكوت بزيادة تخطت الـ 100%، ليصل سعر الكتكوت الأبيض لـ 62 جنيهًا خلال شهر فبراير 2025، فضلًا عن ارتفاع أسعار المحصنات والأدوية البيطرية.

سعر الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار كبدة الدواجن والأجنحة

وأضاف: أن كبدة الدواجن سعرها مرتفع أيضًا إذ يصل سعر الكيلو إلى 120 جنيهًا، وأجنحة الدواجن تصل لـ 65 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الفراخ ومشتقاتها

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الدواجن ومشتقاتها من البانيه والأوراك والدبابيس، إضافة إلى أسعار الأجنحة والكبدة والقوانص والشيش في المحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ في السطور الأتية:

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة أي جملة، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 92 إلى 93 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البلدي

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 104 جنيهات إلى 105 جنيهات.

سعر البانيه اليوم

انخفاض أسعار البانيه وارتفاع الصدور والدبابيس

كما تراجعت أسعار البانيه تراجعًا تراوح بين 5 و15 جنيهًا في الكيلو، مقابل ارتفاع أسعار الأوراك والصدور والدبابيس في المحال التجارية.

أسعار الدواجن في السلاسل الغذائية

وعن أسعار الدواجن اليوم الأحد في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

اسعار البانيه اليوم

أسعار الوراك اليوم

بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج فريش تمري نحو 190 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الوراك طازجة نحو 125 جنيهًا.

بلغ سعر أوراك دجاج طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 130 جنيهًا.

سعر البانيه اليوم

أسعار صدور الفراخ اليوم

بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 290 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة وزن كيلو نحو 180 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.4 كيلو نحو 232 جنهًا.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر دجاجة كاملة فريش تمري وزن 1000 لـ 1100 جرام نحو 240 جنيهًا.

أسعار البانيه اليوم

أسعار الدبابيس اليوم

بلغ سعر كيلو دبابيس سبيل نحو 241 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 155 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 156 جنيهًا.

أسعار الكبده والقوانص بالأسواق

بلغ سعر كيلو قوانص دجاج طازجة نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو كبدة دجاج طازجة نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر كبدة دجاج فريش تمري وزن كيلو نحو 200 جنيه.

سعر صدور فراخ

أسعار أجنحة الفراخ في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو أجنحة دجاج طازجة نحو 76 جنيهًا.

بلغ سعر أجنحة دجاج سبيل وزن كيلو نحو 148 جنيهًا.

بلغ سعر أجنحة فراخ فرازة وزن 900 جرام نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أجنحة دجاج نوري نحو 175 جنيهًا.

سعر اجنحه فراخ

اسعار شيش فراخ في الأسواق

بلغ سعر فراخ شيش فرازة وزن 400 جرام نحو 147 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو شيش دجاج فريش تري نحو 380 جنيهًا.

بلغ سعر شيش طاووق طازج وزن كيلو نحو 221 جنيهًا.

أسعار البانيه اليوم

أسعار البانيه اليوم

بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 275 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 245 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 340 جنيهًا.

بلغ سعر فيليه دجاج نوري وزن كيلو نحو 410 جنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.