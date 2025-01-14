حريق محدود بشقة سكنية أعلى أحد البنوك التجارية بكورنيش النيل ببني سويف

اندلعت النيران في شقة سكنية تقع أعلى أحد البنوك التجارية على كورنيش النيل بمحافظة بني سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية على الفور، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق السكنية والمناطق المجاورة.

بلاغ حريق في بني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف إخطارًا يفيد بوقوع حريق هائل في شقة سكنية أعلى فرع بنك أبو ظبي على كورنيش النيل، بمدينة بني سويف، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع النيران ومحاصرتها.

السيطرة على الحريق ومنع تصاعده

وتسعى الجهات المختصة ببني سويف، للتعرف على أسباب الحريق والحد من الخسائر المادية والبشرية، وأكدت الحماية المدنية أنها تعمل بكل طاقتها وتم السيطرة على الموقف ومنع تصاعده.

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