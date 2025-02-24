الإثنين 24 فبراير 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لاستعراض موقف الاحتياطي النقدي

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء استعرض موقف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، حيث تمت الإشارة إلى ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية خلال يناير الماضي، مقارنة بمعدلات شهر ديسمبر 2024.

موقف تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وفي سياق متصل، أوضح "الحمصاني" أن اللقاء تناول موقف تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه التحويلات استمرت في تحقيق قفزات متتالية منذ الإجراءات الإصلاحية التي تمت في مارس 2024، كما سجلت تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعًا بمعدل 51.3% لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار في عام 2024، مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق 2023.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللقاء شهد التأكيد على أن زيادة تحويلات المصريين في الخارج عبر القنوات الرسمية جاءت بفضل وجود سعر صرف موحد للدولار.

وفي غضون ذلك، أوضح "الحمصاني" أن اللقاء استعرض جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي؛ بهدف إتاحة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع المختلفة ومستلزمات الإنتاج.

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