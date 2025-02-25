هيرميس توقع شراكة استراتيجية مع كيدزانيا القاهرة لإطلاق تجربة تعليمية ترفيهية تفاعلية للأطفال

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمجموعة إي اف چي القابضة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع كيدزانيا القاهرة لتقديم تجربة تعليمية ترفيهية تفاعلية للأطفال هي الثانية في العالم والأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتداول الأسهم وتعزيز الثقافة المالية لدى الأجيال الصغيرة.

وتم تصميم هذه المبادرة الابتكارية لتوعية الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و14عامًا بالخدمات المالية عن طريق نموذج محاكاة تفاعلية للتداول في سوق الأوراق المالية.

تصميم نموذج محاكاة لسوق الأوراق المالية

وبموجب هذه الشراكة، قامت إي اف چي هيرميس بتصميم نموذج محاكاة لسوق الأوراق المالية، وهو عبارة عن نسخة مبسطة مخصصة للأطفال من تطبيق التداول EFG Hermes ONE، والذي سيتيح لهم إمكانية تداول الأسهم باستخدام الكيدزوس "العملة التي يستخدمها الأطفال في كيدزانيا" على أن يبدأ كل طفل بالمشاركة باستخدام 15 كيدزوس مع إنشاء محفظة التداول الخاصة به على التطبيق.

كما ستتيح هذه التجربة الشيّقة والفريدة من نوعها للأطفال الذين يزورون كيدزانيا القاهرة فرصة تعلم مبادئ الاستثمار من خلال المشاركة في بيئة تفاعلية تحاكي البيئة الحقيقية لعالم التداول في أسواق الأوراق المالية، علمًا بأن هذه التجربة القيّمة تهدف أيضًا إلى تثقيف الأطفال ماليًا في سن مبكرة واطلاعهم على مهارات إدارة الأموال والاستثمار من خلال المشاركة في الأنشطة العملية والألعاب التفاعلية.



جدير بالذكر أن الأطفال سيشاركون في أنشطة التداول في فرع إي اف چي هيرميس الجديد داخل كيدزانيا، وسيتم التداول باستخدام أسهم الشركات الموجودة داخل كيدزانيا – والتي يبلغ عددها 45 شركة – حيث سيتم تحديد أسعار الأسهم بناءً على الأداء اليومي لهذه الشركات ومدى إقبال الأطفال على الاستثمار فيها. كما تتيح هذه التجربة للأطفال إمكانية تقييم فرص الاستثمار بناءً على أداء هذه الشركات، من حيث المكاسب والخسائر المرتبطة بنمو كل شركة. علاوة على ذلك، سيتمكن الأطفال من استخدام الكيدزوس التي حصلوا عليها من استثماراتهم للتسوق في متجر الهدايا أو المشاركة في التجارب المختلفة الأخرى التي تقدمها كيدزانيا.



وفي هذا السياق، صرحت مي الجمال، رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة، بأن المجموعة تلتزم بمواصلة الريادة في إطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز الوعي بالثقافة المالية.

وأكدت الجمال أن هذه الشراكة المميزة مع كيدزانيا القاهرة تهدف إلى توفير تجربة تعليمية ترفيهية تفاعلية للأطفال، وهي الثانية على مستوى العالم والأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال تداول الأسهم، مما يعزز الوعي بالخدمات المالية ويهدف إلى دعم قدرة الأجيال المستقبلية على فهم أسس الاستثمار. كما تهدف المبادرة إلى تزويدهم بالمعلومات المالية الأساسية من خلال تجارب تفاعلية.

وأضافت الجمال أن هذه المبادرة ستسهم في تنشئة جيل يتمتع بالوعي المالي والقدرة على اتخاذ قرارات استثمارية، من خلال توعية الأطفال منذ سن مبكرة بمعرفة كيفية إدارة الأموال والاستفادة من الفرص المختلفة، مشيرة إلى التزام الشركة بإعداد جيل جديد من صغار المستثمرين.

وعلى مدار العقد الماضي، نجحت كيدزانيا القاهرة في إحداث تأثير إيجابي على أكثر من 2.5 مليون طفل، حيث توفر هذه المدينة التعليمية، المبنية على المحاكاة، للأطفال إمكانية تجربة حياة البالغين من خلال العمل داخل مؤسسات مصممة على

غرار المكاتب والمتاجر والمصانع الحقيقية وغيرها، وذلك بهدف مساعدة جيل المستقبل على فهم كيفية عمل الشركات والقطاعات على أرض الواقع، وتوجيههم نحو اكتشاف تطلعاتهم وتفضيلاتهم في المستقبل.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال أحمد إبراهيم حبيب، الرئيس التنفيذي لكيدزانيا القاهرة، إن التوعية المالية من المواد الرئيسية التي ينبغي تعليمها في المدارس للأطفال لأنها تمثل أداة محورية في تجهيز الأجيال الصغيرة للحياة المستقبلية وتدريبهم على اتخاذ القرارات الصحيحة.

وأضاف حبيب أن الشراكة المثمرة مع إي اف چي هيرميس تهدف إلى سد هذه الفجوة، حيث ستوفر مبادرة مبتكرة لتوعية الأطفال بالمبادئ والمهارات المالية الأساسية من خلال تجربة تعليمية تفاعلية ممتعة ومتطورة.

ومن جانبه، أشاد محمد فتحي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بمجموعة إي اف چي القابضة بهذا المشروع الذي تم تطويره باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية لمحاكاة سوق الأوراق المالية بما يلائم قدرات الأطفال، معربًا عن سعادته بهذه المبادرة التي ركزت على إنشاء منصة إلكترونية مصممة خصيصًا للأطفال لضمان تفاعلهم معها.

وأضاف دبوس أن قطاع التكنولوجيا في إي اف چي هيرميس يلتزم بتعزيز التمكين المالي عبر توفير أدوات ومنصات رقمية ذكية سهلة الاستخدام ومريحة، تتيح للجميع إمكانية الوصول للخدمات المالية الملاءمة. كما أكد دبوس على أهمية تمكين الأطفال من فهم وتجربة سوق الأوراق المالية منذ سن مبكرة وذلك في ضوء التطور السريع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا.

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