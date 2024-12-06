الجمعة 06 ديسمبر 2024
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اقتصاد

مزايا وخصائص المحافظ الإلكترونية من بنك مصر

بنك مصر، فيتو
بنك مصر، فيتو

تقدم المحافظ الإلكترونية مجموعة متنوعة من خدمات الدفع، ويتم فتحها عبر الهاتف المحمول.

وأطلق بنك مصر خدمة المحافظ الإلكترونية BM Wallet لمساعدة العملاء على تنفيذ معاملاتهم المالية اليومية بسهولة ويسر.

المزايا والخصائص

• يمكن فتحها للعملاء وغير العملاء بالبنك.
• المحفظة فيها خدمة فوري لدفع كافة أنواع الفواتير.
• إمكانية السحب والإيداع من الـ ATM.
• يشترط لاستخراج المحفظة أن لا يقل السن عن 21 سنة.
• غير متوفر بها بطاقة افتراضية.
• متوفر بها استقبال حوالات.
• يمكن ربطها ببطاقات ( Debit ) بطاقة الخصم المباشر،( Credit ) بطاقة الائتمان،( Prepaid ) بطاقة مدفوعة مقدمًا.
رقم الحساب الدولي IBAN هو وسيلة تحويل للأموال بين العملاء تضمن إتمام التحويل بسهولة وسرعة دون أخطاء ويساعد على تجنب الأخطاء التي تتسبب في تأخير وصول التحويلات البنكية.

ويمكن الوصول إلى رقم الحساب الدولي IBAN في بنك مصر والاطلاع عليه من خلال خدمة الإنترنت البنكى أو موقع البنك او التواصل هاتفيا عبر 19888.

خدمات الانترنت البنكي في بنك مصر 

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر خدمة الاشتراك في الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات الصراف الآلي من خلال بطاقة البنك.

ويقوم العميل بعده خطوات من خلال بطاقة البنك للاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات بنك مصر.

استخدام بطاقة بنك مصر للاشتراك في الإنترنت البنكي 

أدخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك.

أدخل رقم بطاقتك البنكية.

أدخل الرقم السري للبطاقة على الـ ATM.

أدخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الخاصة بك.

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