الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: تحويلات المصريين بالخارج تقفز لـ 29.6 مليار دولار في 2024

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم
ads

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، عن ارتفاع كبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت زيادة بنسبة 51.3%، لتصل إلى 29.6 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ19.5 مليار دولار خلال عام 2023.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الارتفاع يعكس ثقة المصريين في الاقتصاد الوطني، ودور الدولة في توفير بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن هذه التحويلات تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، وتساهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار المالي.

وشدد مدبولي على أهمية استمرار الجهود الحكومية لتعزيز دور المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد، من خلال تقديم المزيد من التسهيلات والخدمات، وتوفير فرص استثمارية تتيح لهم المساهمة في التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجتماع الحكومة الإسبوعي اجتماع الحكومة الاقتصاد المصري الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصـريين العاملين بالخارج تحويلات المصـريين العاملين بالخارج تحويلات المصـريين رئيس الوزراء

مواد متعلقة

الحكومة تناقش تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة بعد عرضها على الرئيس السيسي

رئيس الوزراء يتفقد نموذجًا لأتوبيس سياحي من إنتاج "النصر للسيارات"

بدء اجتماع الحكومة لمناقشة تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

رئيس الوزراء يلتقي وزير خارجية السودان

رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال

رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة باجتماع الحكومة غدًا

رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال

استعدادات مكثفة لرمضان.. الدولة تواصل دعم وتأمين السلع الاستراتيجية بسياسيات فعالة.. 5 أشهر مخزون استراتيجي للقمح.. و12 شهرًا للسكر و6 أشهر للحمة.. وواردات القمح تسجل 12.3 مليون
ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات، أبرز توجيهات السيسي للحكومة اليوم (فيديو)

14 قرارًا مهما وعاجلا لمجلس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

بن شرقي يخطف هدف تقدم الأهلي أمام حرس الحدود في الوقت بدل الضائع

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد قليل لإعلان تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

بث مباشر مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري نايل 2024/2025

اشتباكات بين جماهير الأهلي في مباراة حرس الحدود بالدوري (صور)

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن امتداد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، السيسي يشدد على رفع مستوى الخدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل

منوعات

المزيد

هندي يقاضي سينما بسبب كثرة الإعلانات

رواد الفضاء يكتشفون ظاهرة غريبة في البحر المتوسط

للمرة الأولى منذ 9 سنوات، كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا في معدل المواليد

تحليل جماجم الفايكنج يكشف عن إصابتهم بالعديد من الأمراض

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 110 جنيهات، أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 26-2-2025 بالأسواق

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 26-2-2025 بالسوق المحلي

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

المزيد

انفوجراف

خريطة الأماكن المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب في المنام وعلاقته بالتعرض لمشاكل صحية ونفسية

شهر رمضان 2025، داعية أزهري يوضح كيفية استقبال الشهر الكريم

دعاء استقبال رمضان 2025، ماذا كان يقول النبي عند رؤية هلال الشهر الكريم؟

المزيد
الجريدة الرسمية