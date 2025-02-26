مدبولي: تحويلات المصريين بالخارج تقفز لـ 29.6 مليار دولار في 2024

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، عن ارتفاع كبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت زيادة بنسبة 51.3%، لتصل إلى 29.6 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ19.5 مليار دولار خلال عام 2023.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الارتفاع يعكس ثقة المصريين في الاقتصاد الوطني، ودور الدولة في توفير بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن هذه التحويلات تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، وتساهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار المالي.

وشدد مدبولي على أهمية استمرار الجهود الحكومية لتعزيز دور المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد، من خلال تقديم المزيد من التسهيلات والخدمات، وتوفير فرص استثمارية تتيح لهم المساهمة في التنمية المستدامة.

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