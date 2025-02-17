ينعم ويرطب، فوائد البانثينول للشعر والبشرة

البانثينول أو فيتامين بي 5، هو مرطب قوي يمكن أن يساعد في إصلاح الجلد التالف والشعر.

واستعرضت الدكتورة تايلور بولوك، المقيمة في قسم الأمراض الجلدية لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، فوائد فيتامين بي 5 للشعر والبشرة، فأكدت أن البانثينول هو بروفيتامين، وعندما يتم استخدامه موضعيًا، مثل منتجات العناية بالشعر أو العناية بالبشرة، يتحول في الجسم إلى فيتامين بي 5 المعروف أيضًا باسم حمض البانتوثنيك.

ويعد البانثينول مكونًا شائعًا في منتجات العناية بالبشرة والشعر، والمهم استخدامه خاصة للأشخاص المعرضين للجفاف.

البانثينول للبشرة والشعر

يعتبر البانثينول مكونًا شائعًا في الكثير من منتجات العناية بالبشرة والشعر، ويمكن العثور عليه في أمصال العناية بالبشرة، ومرطبات البشرة، وعلاجات فروة الرأس، ومنتجات التصفيف والشامبو، وعادةً ما يكون موجودًا بجوار كلمات مثل "إصلاح" و"ترطيب" و"تجديد"، كما أنه شائع في المنتجات المستخدمة لعلاج طفح الحفاضات، والعناية بعد التعرض للشمس والمزيد.

يمكن أن يساعد البانثينول في حماية البشرة والشعر من العناصر وتعزيز عمليات الإصلاح الطبيعية في الجسم.

فوائد فيتامين بي 5 للبشرة والشعر:

مرطب

عندما يتعلق الأمر بترطيب البشرة والشعر، فهناك ثلاث فئات من المكونات التي يجب البحث عنها: المرطبات والمطريات والمواد العازلة.

البانثينول هو نوع من أنواع المرطبات، فهو يعمل كمرطب ومطري في نفس الوقت.

وكمرطب، يساعد البانثوثينول على سحب الماء من المستويات السفلية من البشرة لترطيب الطبقة العليا، كما تساعد المرطبات على التخلص من خلايا الجلد الميتة والشعر، مما يفسح المجال لخلايا جديدة لامعة ونضرة، ويمكنها استخدام الماء من الهواء لترطيب البشرة والشعر.

تشمل المرطبات الشائعة الأخرى في العناية بالبشرة أشياء مثل حمض الهيالورونيك وحمض اللاكتيك والسوربيتول، وتحتوي منتجات الشعر المخصصة للشعر الجاف أو التالف أيضًا على مرطبات، وتشمل المرطبات الشائعة الجلسرين وبروبيلين جليكول وفيتانتريول.

ولكن البانثينول هو أيضًا مرطب، وهذا يعني أنه بالإضافة إلى استخدام الماء من أعماق البشرة وفي الهواء لتوفير الترطيب، فإنه يملأ أيضًا البقع الجافة، مما يمكن أن ينعم البشرة والشعر.

وقالت الدكتورة بولوك: "تعتبر المرطبات والمطريات جزءًا مهمًا من ترطيب البشرة الجافة والشعر، ولكنها تعمل بشكل أفضل عادةً عند إقرانها بعوامل ترطيب أخرى، وهي المواد المانعة للتسرب، وللحصول على أفضل النتائج، يجب أن تحتوي المنتجات على مكونات من الفئات الثلاث: المرطبات والمطريات والمواد المانعة للتسرب".

تساعد المواد المانعة للتسرب على منع فقدان الرطوبة، وتشمل المواد المانعة للتسرب المفيدة التي يجب البحث عنها في منتجات العناية بالشعر والعناية بالبشرة ما يلي:

الفازلين

اللانولين.

الزيوت المعدنية.

يقوي وينعم

يساعد البانثوثينول على إضافة القوة إلى الشعر الهش، ويمكنه أيضًا المساعدة في استعادة وتنعيم حاجز الجلد التالف.

بمرور الوقت، قد تترك أشياء مثل تمشيط الشعر والإفراط في تقشير البشرة بعض "الحفر" في بصيلات الشعر وحاجز الجلد، ويعمل البانوثينول مثل الرقعة التي يمكن أن تساعد في ملء تلك الحفر، وهذا يخلق سطحًا أكثر سلاسة ويضيف الاستقرار إلى مناطق الضرر.

وأوضحت الدكتورة بولوك أن حاجز الجلد هو الطبقة الخارجية من البشرة، وهو يعمل على حماية خلايا الجلد الأكثر ضعفًا تحته، والشيخوخة ودرجات الحرارة الباردة ومسببات الحساسية والتعرض لأشعة الشمس والمزيد يمكن أن تلحق الضرر بهذا الحاجز وتؤدي إلى جفاف الجلد وخشونته.

وبالمثل، فإن تمشيط الشعر وتجفيفه وتصفيفه يمكن أن يسبب الضرر والتكسر، ويرتبط البانثينول بجذع الشعر وخلايا الجلد لتنعيم العيوب.

يعزز نمو الشعر

يساعد البانوثينول الحصول على خصلات شعر طويلة، وتشير العديد من منتجات العناية بالشعر التي تحتوي على فيتامين بي 5 إلى أنها تساعد على نمو شعر أكثر كثافة وأطول.

تقول الدراسات البحثية أن مادة البانوثينول قد تساعد في تعزيز نمو شعر أطول وأكثر كثافة من خلال منع شيخوخة الخلايا وموتها، وهذا يعني تساقط شعر أقل وشعر أكثر كثافة.

كيفية استخدام البانوثينول في العناية بالشعر والبشرة

أظهرت الأبحاث أن البانوثينول إضافة آمنة لأي روتين للعناية بالشعر والبشرة، وقد صنفته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على أنه يعتبر آمنًا بشكل عام.

يتوافق البانوثينول جيدًا مع مكونات أخرى، لذا قد تفاجأ برؤيته مدرجًا بالفعل كمكون في الروتين اليومي لمعظم الاشخاص، دون الحاجة إلى البحث عنه.

بعبارة أخرى، ربما يمكنك تخطي التركيبات المكونة من مكون واحد والتي تحتوي على فيتامين بي 5 في زجاجة، لا داعي لإضافة خطوات إضافية إلى الروتين هنا، بدلًا من ذلك، ابحث عن المنتجات التي تحتوي على البانوثينول كمكون واحد فقط كجزء من تركيبة مرطبة ومقوية.

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