الجمعة 07 فبراير 2025
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صحة ومرأة

فيتامينات وأطعمة ضرورية لزيادة تركيز الطلاب

فيتامينات وأطعمة
فيتامينات وأطعمة لزيادة تركيز الطفل

وجهت وزارة الصحة نصائح للأمهات بشأن الأطعمة الضرورية والفيتامينات الواجب الحصول عليها لزيادة تركيز أبنائهم الطلاب.

وتضمنت أهم هذه الفيتامينات:

١-فيتامين د موجود في أشعة الشمس والأسماك الدهنية وصفار البيض والحليب المدعم.

٢- فيتامين ج موجود في البرتقال والليمون والجوافة والفلفل الأخضر والطماطم والكيوي. 

٣-فيتامين ب١ موجود في اللحوم والدواجن والأسماك والمكسرات والحبوب الكاملة. 

٤-فيتامين ب ٦ موجود في الموز والبطاطا الحلوة والدجاج والسمك والعدس والفول السوداني.

٥- فيتامين ب ١٢ متوفر في منتجات الألبان والبيض والأسماك.

منتجات الألبان 
منتجات الألبان 

كان  المعهد القومي للتغذية نصح الطلاب  بتناول البطاطا، حيث تمد الأطفال والمراهقين بالطاقة وهي بديل جيد للحلويات وليست الإختيار الأفضل كمصدر للطاقة لذلك يجب على كل أم حريصة على صحة أبنائها تقديم  البطاطا المشوية كل يوم أثناء الدراسة.

البطاطا من الخضراوات الشتوية لذيذة الطعم

وأوضح معهد التغذية أن البطاطا من الخضراوات الشتوية لذيذة الطعم والمغذية في نفس الوقت. 

البطاطا غنية بفيتامين (أ) وبالألياف الطبيعية، كما أنها مصدر صحي للطاقة ويمكن إضافة قليل من العسل الأسود إلى البطاطا قبل تقديمها للأطفال لإضافة السعرات والقيمة الغذائية.


 وتتضمن أهم فوائد البطاطا لصحة الجسم.

1. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

 بفضل محتواها العالي من الألياف، تساعد البطاطا في تحسين صحة الجهاز الهضمي. فهي تسهم في تعزيز حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك. كما أن الألياف تعمل على تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

2. تعزيز صحة البصر

تحتوي البطاطا على نسبة عالية من البيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A. هذا الفيتامين ضروري لصحة البصر، حيث يحمي العينين من المشاكل المرتبطة بالتقدم في العمر مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين.

 

3. تقوية جهاز المناعة

 يعمل فيتامين C والبيتا كاروتين الموجودان في البطاطا كمضادات أكسدة قوية تحمي الجسم من الجذور الحرة الضارة. كما أنهما يسهمان في تعزيز جهاز المناعة، مما يساعد في تقليل فرص الإصابة بالأمراض.

 

4. تنظيم مستوى السكر في الدم

على الرغم من طعمها الحلو، فإن البطاطا تمتاز بمؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنها تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم بدلًا من رفعه بسرعة

الألياف الموجودة فيها تسهم أيضًا في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، مما يجعلها خيارًا جيدًا لمرضى السكري.

5. دعم صحة القلب
تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران يلعبان دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. كما أن الألياف تقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، مما يعزز صحة القلب.

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6. مصدر للطاقة المستدامة
تعتبر البطاطا مصدرًا ممتازًا للكربوهيدرات المعقدة، التي تمد الجسم بالطاقة لفترة طويلة. لذلك، فهي غذاء مثالي للرياضيين والأشخاص الذين يحتاجون إلى طاقة مستدامة خلال اليوم.

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الاسماك الدهنية الحبوب الكاملة البيض والأسماك البطاطا الحلوة الفول السوداني اللحوم والدواجن والأسماك الفلفل الاخضر زيادة تركيز الطفل نصائح للامهات وزارة الصحة

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