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رياضة

إمام عاشور ضيف الحلقة الثانية من بودكاست القلعة الحمراء مع سيد عبدالحفيظ

إمام عاشور ،فيتو
إمام عاشور ،فيتو

يحل إمام عاشور لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدا الأحد ضيفا في بودكاست القلعة الحمراء، الذي يقدمه سيد عبد الحفيظ.

وكان سيد عبد الحفيظ استضاف اليوم السبت، أشرف بن شرقي لاعب الأهلي في أولي حلقات بودكاست القلعة الحمراء.

بن شرقي يكشف أسباب عدم انتقاله للأهلي عام 2017

وكشف أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي عبر بودكاست القلعة الحمراء الذي يقدمه سيد عبد الحفيظ عن أسباب عدم انتقاله للأهلي عام 2017.  

وارتبط اسم أشرف بن شرقي بالانتقال إلى النادي الأهلي، وذلك قبل أن ينتقل بعدها إلى فريق الهلال السعودي.

أشرف بن شرقي 

وقال أشرف بن شرقي:" بعد تتويجي في 2017 مع الوداد بدوري أبطال إفريقيا كان هناك حديث عن  إنتقالي للنادي الأهلي، لكن لا أعرف مع ما حدث وقتها بين الناديين ”. 

واستطرد: “عقدي مع الأهلي موسمين ونصف وإن شاء الله سأجدد عقدي لخوض أول لقاء على ستاد الأهلي الجديد”. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، والمقرر أن تجمع بينهما في التاسعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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سيد عبد الحفيظ الأهلي اشرف بن شرقي النادي الأهلي إمام عاشور

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