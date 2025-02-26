موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة بعد الفوز على حرس الحدود

خطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، والمقرر أن تجمع بينهما في التاسعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وحرس الحدود

جاء هدف الأهلي بأقدام أشرف بن شرقي في الوقت بدل الضائع، ليقتنص اللاعب المغربي 3 نقاط غالية للفريق الأحمر.

ونجح لاعبو حرس الحدود في إخفاق محاولة جراديشار في التقدم بعد الانفراد بالمرمى ولكن تضيع بعد ضغط دفاع الحرس مع الدقيقة 9.

ونجح فريق حرس الحدود في اختراق دفاع الأهلي ولكن تصل الكرة خارج مرمى مصطفى شوبير بالدقيقة 21.

وأضاع وسام أبوعلي كرة خطيرة من برأسه ولكن تمر بجانب المرمى مع الدقيقة 28.

وحاول وسام أبو علي في الدقيقة 27 في اختراق دفاع حرس الحدود ولكن يتصدى لها الزنفلي.

وأرسل حسين الشحات عرضية داخل منطقة الجزاء وقابلها جراديشار بضربة رأسية لكن القائم الأيمن حرم الأهلي من هدف أول مع الدقيقة 33 لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى الأهلي تبديلات هجومية بنزول أشرف بنشرقي وعمرو السولية بدلا من حسين الشحات وأحمد رضا، لتستمر سيطرة الاهلي من خلال تمريرات بين لاعبيه في منتصف الملعب دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة 56، لعب الأهلي ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها أشرف بشرقي بعرضية على حدود منطقة الجزاء قابلها إمام عاشور بتسديدة من مرة واحدة مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 67، أهدر أشرف بنشرقي أخطر فرص الأهلي بعدما مر بشكل رائع يسار منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية أبعدها الزنفلي من منتصف مرماه، لترتد إلى وسام أبو علي إلا أنها مرت من أمامه بشكل غريب.

فيما رد بعدها حرس الحدود بفرصة هدف مؤكد، عن طريق محمود ممدوح في الدقيقة 71 بعدما راوغ من يمين منطقة الجزاء وتوغل لينفرد بمصطفى شوبير، إلا أنه سددها بغرابة فوق المرمى.

مرت الدقائق المتبقية بمحاولات من لاعبي الأهلي لم ترتق إلى مرحلة الخطورة على مرمى الفريق العسكري، حتى الوقت بدل الضائع الذي شهد إحراز أشرف بنشرقي هدف الفوز للأحمر بعد عرضية من الجبهة اليمنى من عمر كمال استلمها بنشرقي بمراوغة للمدافع، لينفرد بحارس حرس الحدود ويسدد أرضية في الشباكن ويخطف فوزا مثيرا للفريق الأحمر.

تشكيل حرس الحدود أمام الأهلي

جاء تشكيل حرس الحدود أمام الأهلي كالتالي:

المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: محمد الدغيمي - محمد سامي – إبراهيم عبد الحكم - عبد الرحمن جودة – فوزي الحناوي

الوسط: محمد مجلي – إيزي إيميكا

الهجوم: محمود ممدوح – كاريديولا – حازم العسكري

تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

فيما ضم تشكيل الأهلي بمواجهة حرس الحدود كلا من:

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني (عمر كمال)- رامي ربيعة - مصطفى العش - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد رضا (عمرو السولية).

خط الهجوم: حسين الشحات (أشرف بنشرقي) - وسام أبو علي - جراديشار.

موقف الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة في الصدارة مؤقتا، جمعها من الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن، ليتساوى مع بيراميدز في عدد النقاط إلا أن الأخير ما زال له مباراة.

وعلى الجانب الآخر، يأتي فريق حرس الحدود في المركز السادس بترتيب جدول الدوري برصيد 22 نقطة، حققها من 6 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 6 هزائم.

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